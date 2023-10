2 người phụ nữ trong khu cách ly COVID-19 không những không đeo khẩu trang phòng dịch mà còn chửi bới người cùng phòng.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào ngày 31/5, Công an xã Việt Lập, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) nhận được thông tin từ cán bộ quản lý Khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Việt Lập (huyện Tân Yên, Bắc Giang), về việc chị N.T.T.H. (SN 1998) và chị G.P.D. (SN 1981, cùng trú tại thôn Trong, xã Cao Xá, huyện Tân Yên) có hành vi không đeo khẩu trang trong khu cách ly tập trung, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại sức khoẻ của chị T. (người cùng phòng cách ly).

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, công an tiến hành làm việc với chị N.T.T.H. và chị G.P.D, đồng thời, thiết lập hồ sơ, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Việt Lập xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND xã Việt Lập đã ban hành và bàn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.T.H. tổng mức phạt là 4.700.000 đồng, đối với chị G.P.D. tổng mức phạt là 2.700.000 đồng.

