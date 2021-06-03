Tây Ninh: Cha dẫn con trai 2 tuổi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Xã hội 03/06/2021 21:40

Cả 2 cha con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) thì bất ngờ người cha dẫn con trai bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Theo thông tin từ Zing News, chiều ngày 3/6, ngành y tế phát hiện ông N.V.T. (33 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) dẫn theo con trai 2 tuổi trốn khỏi khu cách ly. Cháu bé là ca F1 của bệnh nhân 6659, học cùng nhóm trẻ ở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. 

Đến tối ngày 3/6, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, sau 2 giờ đã tìm thấy bé trai 2 tuổi theo cha bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Theo ông Ngọc, ngay sau khi 2 cha con trở lại khu cách ly tập trung, lực lượng chức năng sẽ làm rõ hành vi bỏ trốn, xem xét có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

khu cach ly 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó vào ngày 28/5, Tây Ninh phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng là bệnh nhân 6659 (bé trai 2 tuổi, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành). Bệnh nhân này là con trai và là F1 của bệnh nhân 6447 được Bộ Y tế công bố.

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh xác định 68 trường hợp F1 của bệnh nhân 6659 (trong đó có bé trai 2 tuổi vừa được cha dẫn trốn khỏi khu cách ly). Tất cả đều được cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

2 phụ nữ không đeo khẩu trang trong khu cách ly, còn lớn tiếng chửi bới, xúc phạm người cùng phòng

2 phụ nữ không đeo khẩu trang trong khu cách ly, còn lớn tiếng chửi bới, xúc phạm người cùng phòng

2 người phụ nữ trong khu cách ly COVID-19 không những không đeo khẩu trang phòng dịch mà còn chửi bới người cùng phòng.

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Từ khóa:   bỏ trốn khỏi khu cách ly khu cách ly Covid-19

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