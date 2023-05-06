Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023'

Xã hội 06/05/2023 18:29

Với phần thể hiện ấn tượng ở tiết mục có tên "Cùng nhau tỏa sáng", diễn viên trẻ Năm Chà đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và trở thành quán quân "Cười xuyên Việt 2023" dưới sự hỗ trợ của hai cố vấn là diễn viên Võ Tấn Phát và Hữu Đằng.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, tối ngày 5/5/2023, đêm Gala và Trao giải chương trình "Cười xuyên Việt 2023" đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đây là hành trình cuối cùng nhằm tìm kiếm nhân tố xuất sắc nhất cho ngôi vị quán quân "Cười xuyên Việt 2023" của 3 nghệ sĩ trẻ là Di Dương, Huyền Trâm và Năm Chà. Với phần thể hiện ấn tượng ở tiết mục chung kết cùng hành trình đầy nỗ lực suốt nhiều tháng qua, diễn viên trẻ Năm Chà dưới sự hỗ trợ của hai cố vấn là Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và trở thành quán quân "Cười xuyên Việt 2023". 

Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023' - Ảnh 1
Diễn viên Năm Chà đăng quang quán quân "Cười xuyên Việt 2023" - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Quán quân "Cười xuyên Việt 2023" Năm Chà tên thật là Tạ Quang Thịnh. Anh sinh năm 1992 và là một diễn viên hoạt động nhiều năm ở showbiz Việt. Trước khi đến với "Cười xuyên Việt 2023", Năm Chà được biết đến như một "Drag queen" (nghệ sĩ nam biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính, đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm) chuyên đi hát lô tô ở nhiều sân khấu khác nhau. Là một chàng trai đa tài với lối diễn hoạt náo, lầy lội rất riêng, Năm Chà có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau, cả vai nam hoặc vai nữ với nhiều mảng tâm lý khá sâu sắc. 

Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023' - Ảnh 2
Năm Chà tên thật là Tạ Quang Thịnh, là một diễn viên hoạt động nhiều năm ở showbiz Việt - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam 

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, Năm Chà cho biết anh sẽ dành thời gian vài ngày để tận hưởng, tĩnh tâm và bắt đầu suy nghĩ làm gì tiếp theo để tri ân khán giả, cảm ơn tình yêu thương các anh chị em đồng nghiệp luôn hết lòng ủng hộ.

Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023' - Ảnh 3
Năm Chà trên sân khấu đêm chung kết - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nam diễn viên bộc bạch rằng mình đã vượt qua một hành trình dài với 4 đến 5 tháng tập luyện cùng các đồng nghiệp để có được dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Một cuộc vượt khó với vô vàn thử thách. Có đôi lúc anh cảm thấy tưởng chừng mình không thể tiếp tục nhưng với niềm đam mê, tình yêu thương từ khán giả, đồng nghiệp đã cho anh sức mạnh cố gắng vượt lên, đến đích.

Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023' - Ảnh 4
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng có mặt trong đêm chung kết để cổ vũ cho nam diễn viên - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Trên hành trình tìm kiếm niềm đam mê của mình, Năm Chà trải qua chặng đường không mấy dễ dàng. Anh từng phụ việc trong ê-kíp sản xuất, người làm công tác phục trang, đạo cụ cho đoàn phim… dù bất cứ công việc nào, nhỏ nhặt đến đâu Năm Chà vẫn làm với tinh thần vui vẻ, đầy năng lượng, cần mẫn, miệt mài.

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