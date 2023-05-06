Diễn viên Năm Chà (Tạ Quang Thịnh) đăng quang quán quân 'Cười xuyên Việt 2023'

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, tối ngày 5/5/2023, đêm Gala và Trao giải chương trình "Cười xuyên Việt 2023" đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đây là hành trình cuối cùng nhằm tìm kiếm nhân tố xuất sắc nhất cho ngôi vị quán quân "Cười xuyên Việt 2023" của 3 nghệ sĩ trẻ là Di Dương, Huyền Trâm và Năm Chà. Với phần thể hiện ấn tượng ở tiết mục chung kết cùng hành trình đầy nỗ lực suốt nhiều tháng qua, diễn viên trẻ Năm Chà dưới sự hỗ trợ của hai cố vấn là Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và trở thành quán quân "Cười xuyên Việt 2023".

Diễn viên Năm Chà đăng quang quán quân "Cười xuyên Việt 2023" - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Quán quân "Cười xuyên Việt 2023" Năm Chà tên thật là Tạ Quang Thịnh. Anh sinh năm 1992 và là một diễn viên hoạt động nhiều năm ở showbiz Việt. Trước khi đến với "Cười xuyên Việt 2023", Năm Chà được biết đến như một "Drag queen" (nghệ sĩ nam biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính, đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm) chuyên đi hát lô tô ở nhiều sân khấu khác nhau. Là một chàng trai đa tài với lối diễn hoạt náo, lầy lội rất riêng, Năm Chà có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau, cả vai nam hoặc vai nữ với nhiều mảng tâm lý khá sâu sắc.