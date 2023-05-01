Bật mí bí mật hiếm người biết về bà xã kém 17 tuổi của Lý Hải: Tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh và được khen ngợi nhất ở điểm này

Minh Hà từng là học sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khải, nổi tiếng có chất lượng giảng dạy tốt ở TP.HCM. Sau đó, vợ Lý Hải tiếp tục trở thành sinh viên của trường Đại học Luật TP.HCM. Suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, Minh Hà gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật và vóc dáng cao tráo. Minh Hà từng được ưu ái gọi là "Hoa khôi" trường Luật.

Những ngày qua, Lý Hải là nghệ sĩ được công chúng chú ý khi ra mắt phim điện ảnh. Mỗi khi nam diễn viên, đạo diễn xuất hiện thì Minh Hà luôn luôn sánh đôi và phụ trách livestream, chăm sóc chồng vô cùng chu đáo. Ít ai biết hầu hết các sản phẩm của Lý Hải đều do bà xã giữ vai trò nhà sản xuất. Không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng ở tuổi 38, Minh Hà còn có học vấn "không phải dạng vừa".

Sau đám cưới, Minh Hà trở thành quản lý riêng và đồng hành cùng công việc với chồng. Cũng trong những giai đoạn này, vợ Lý Hải lần lượt sinh các các nhóc tỳ. Minh Hà có bé đầu lòng vào năm 2011, khi đó mẹ bỉm 26 tuổi. Vì sinh con liên tục, có lúc vợ Lý Hải đã nhận những lời tiêu cực và bị gọi là "máy đẻ".

Chính vì thế, khi còn đi học thì Minh Hà đã đầu tư học thêm múa, võ và bắt đầu con đường làm diễn viên tự do. Đây cũng là cơ duyên để cô gặp được Lý Hải. Sau một sản phẩm hợp tác chung thì cả hai đem lòng yêu mến nhau và gắn bó rồi nên duyên vợ chồng.

Minh Hà có bé đầu lòng vào năm 2011, khi đó mẹ bỉm 26 tuổi - Ảnh: Internet

Trước những ý kiến này, Minh Hà từng lên tiếng phản pháo: 'Trước đây có một lần tôi cũng hơi khó chịu chứ không hẳn là tổn thương. Khi ấy, tôi đặt ngược một câu hỏi là: 'Máy nào đẻ được con người nhỉ?'. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại, nói là quyền của mọi người, còn mình không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Từ đó đến nay, tôi không quan tâm nữa, thay vào đó là dành thời gian trau dồi bản thân, chia sẻ kiến thức với mọi người, làm những công việc thiện nguyện, làm việc và thực hiện những ước mơ chưa đạt được'.

Minh Hà từng đáp trả vô cùng khôn ngoan khi bị nói là 'máy đẻ' - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, ít ai biết để cưới một cô gái kém 17 tuổi làm vợ, Lý Hải đã mất thời gian dài để chờ đợi. Sau 4 năm yêu nhau, Minh Hà đã quyết định sang Anh để học Thạc sĩ, cô theo học ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester nổi tiếng - ngôi trường top 25 tại Anh và xếp thứ 170 trên toàn thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Minh Hà mới trở về nước và kết hôn với Lý Hải.

Điều Minh Hà được khen nhất sau khi trở thành vợ, thành mẹ chính là sự vén khéo, chín chắn và luôn hướng về gia đình nhỏ. Bằng chứng là Minh Hà nuôi dạy và chăm sóc 4 con rất ngoan ngoãn, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Minh Hà là mẹ bỉm tâm lý, là người bạn đồng hành với con, song song đó cô luôn ủng hộ phương pháp dạy nhóc tỳ của Lý Hải.

Điều Minh Hà được khen nhất sau khi trở thành vợ, thành mẹ chính là sự vén khéo, chín chắn và luôn hướng về gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng sắc vóc của bà xã Lý Hải vẫn luôn được khen ngợi bởi vẻ trẻ trung, thon gọn. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường bên gia đình hoặc trong những chuyến nghỉ dưỡng.

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng sắc vóc của bà xã Lý Hải vẫn luôn được khen ngợi bởi vẻ trẻ trung, thon gọn - Ảnh: FBNV

Khó ai ngờ đây đây là sắc vóc của mẹ đã bốn con - Ảnh: FBNV

Lý Hải và Minh Hà kết hôn tháng 11/2011. Một năm sau khi lập gia đình, Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại ĐH Leicester, Anh và được nhiều công ly luật nước ngoài chiêu mộ với mức lương cao. Tuy nhiên đi làm một thời gian ngắn, Minh Hà quyết định nghỉ việc để làm chăm sóc gia đình, giúp Lý Hải chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Sau 12 năm kết hôn, Lý Hải và Minh Hà đã có 4 người con gồm Rio (12 tuổi), Cherry (10 tuổi), Sunny (8 tuổi) và Mio (7 tuổi).