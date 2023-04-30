Lý Hải có hành động đẹp dành cho fan khuyết tật khiến netizen ấm lòng

Không chỉ là người đàn ông mẫu mực của gia đình, Lý Hải còn ghi điểm trong lòng khán giả bởi cách cư xử đúng mực, tinh tế trong từng trường hợp. Mới đây, trong buổi giao lưu với khán giả trong buổi quảng bá Lật Mặt 6 : Tấm Vé Định Mệnh tại rạp, Lý Hải đã có hành động được đông đảo khán giả khen ngợi.

Cụ thể, khi giao lưu với khán giả, có một fan bị hội chứng ‘chiều cao khiêm tốn’, Lý Hải đã tinh tế quỳ xuống để chụp hình cùng vô cùng thân thiện. Sau khi chụp ảnh xong, Lý Hải còn trò chuyện và cổ vũ người khán giả khiến ai thấy cũng ấm lòng. Chính điều này đã giúp Lý Hải nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ, đa số đều bày tỏ sự khen ngợi về hành động đẹp của anh.

Lý Hải đã tinh tế quỳ xuống để chụp hình cùng fan bị hội chứng 'chiều cao khiêm tốn' - Ảnh: Internet

Những ngày qua, bộ phim điện ảnh Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải đã khởi chiếu tại các cụm rạp khắp cả nước. Đây được xem là phần tiếp theo của chuỗi series đình đám do Lý Hải sản xuất. Ngay từ khi mới ra mắt trailer, dự án đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, nhất là những fan hâm mộ trung thành của series phim này.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trong buổi ra mắt phim tại Định Yên - Ảnh: Internet

Được biết, chưa đầy 1 tuần sau khi khởi chiếu, bộ phim đã thu về hơn 65 tỷ đồng. Dù ra mắt vào thời điểm có nhiều ồn ào, tuy nhiên, người hâm mộ cặp đôi Lý Hải - Minh Hà kỳ vọng Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh sẽ trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.