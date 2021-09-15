Đắk Lắk: Nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong căn nhà khóa trái, người đàn ông phá cửa giải cứu và phát hiện cảnh này

Xã hội 15/09/2021 15:33

Đoạn clip được một tài khoản TikTok ghi lại khi đang giải cứu cụ bà trong căn nhà khóa trái đã thu hút được gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ lại một đoạn clip giải cứu cụ bà lớn tuổi nhận được nhiều sự chú ý. Theo đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải video kèm dòng tin: "Đang trực chốt, nghe thấy tiếng kêu cứu". Được biết, sự việc xảy ra ở  Đắk Lắk. Khi ấy, trời đang đổ cơn mưa to. Chủ thớt và một người đàn ông khác vội chạy đến trước cửa nhà.

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Cận cảnh giải cứu bà cụ - Ảnh: Chụp từ clip

Theo như trong clip, người đàn ông cầm hòn đá to đập vỡ kính rồi đứng bên ngoài thò tay vào phía trong mở chiếc khóa vào nhà. Bên trong, nước mưa đã chảy lênh láng khắp sàn. Một cụ bà tóc tóc trắng, đang nhăn nhó cầu xin sự giúp đỡ. Hóa ra, bà cụ ở trong nhà, thấy mưa định ra đóng cái cửa ngoài nhưng trượt chân ngã.

"- Cái gì đó?

- Tôi... Tôi té, té ra tới đây luôn á

- Rồi (bà) đi đâu mà ra tới đây?

- Ở trỏng (trong đó) ra tới đây nè. Hổm này (mấy hôm nay) lần lần đi được...

- Trời ơi trời mưa trời gió mà lần ra đây chi?" - đoạn đối thoại giữa người đàn ông và và cụ.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Rất nhiều cư dân mạng đã dành lời ngợi khen hành động giải cứu nhanh chóng, kịp thời của người đàn ông. Bên cạnh đó nhiều người cũng lo lắng cho bà cụ. Song dưới bài đăng, người đàn ông này cũng thông báo hiện tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định.

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