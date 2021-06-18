Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH, hướng đến 3 nhóm đối tượng, nêu rõ 4 quy tắc ứng xử chung, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/6.

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc được ban hành nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Mới đây, trang Thông tin Chính phủ cũng đã đăng tải đầy đủ các trang của bộ quy tắc này lên mạng xã hội, và tóm tắt các nội dung chính để người dân nắm rõ như sau: KHÔNG ĐĂNG TẢI:

- Những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; - Sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục - Tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. KHÔNG sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. CHIA SẺ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin. Chia sẻ mới đây của Thông tin Chính Phủ về bộ quy tắc này Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH - Ảnh: Thông tin Chính Phủ Theo quy định, người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung Bộ Quy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội. Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH chính thức có hiệu lực từ ngày 17/6.

Không lo bị hack tài khoản MXH với 3 mẹo bảo mật từ 'hacker quốc dân' Hiếu PC Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cái tên Hiếu PC đã trở nên quen thuộc với người yêu công nghệ nói riêng và người dùng mạng xã hội nói chung vì độ phủ sống quá lớn của chàng hacker họ Ngô này.

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