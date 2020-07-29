Chân dung nghi can cầm dao đe dọa hiếp dâm cháu ruột 10 tuổi

Xã hội 29/07/2020 17:37

Lợi dụng người thân vắng nhà, gã chú thú tính đã cầm dao đe dọa, hiếp dâm cháu ruột mới 10 tuổi.

Hôm nay (29/7), VKSND TP. Cần Thơ cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Kiệt (29 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) về tội hiếp dâm cháu ruột.

Theo điều tra, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 20/3, sau khi đi uống rượu về, Kiệt sang nhà cháu ruột để mượn điện thoại của bé xem tin tức. Tại đây đối tượng nảy sinh ý định giao cấu với bé gái 10 tuổi nên về nhà lấy dao. Đối tượng cầm dao đe dọa khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. 

Đúng lúc này, mẹ của Kiệt sang nhà tìm và phát hiện hành vi thú tính của con trai. Kiệt hoảng sợ nên lập tức rời khỏi hiện trường. Bé gái kể lại toàn bộ hành vi cầm thú của người chú cho gia đình biết. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Huỳnh Văn Kiệt hiếp dâm cháu ruột 10 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

Tháng 3/2020, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995, ngụ xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cũng vì hành vi hiếp dâm cháu ruột khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2013, Toàn từ TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đến nhà chị gái ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai chơi. Tại đây, Toàn và anh rể đi uống rượu ở một quán gần nhà.

Tối cùng ngày, Toàn về nhà chị gái và nằm ngủ ở phản gỗ tại phòng khách. Đến 12 giờ đêm, Toàn dậy đi vệ sinh. Thấy cháu gái SN 2001 ngủ một mình, Toàn đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Ngoài ra, từ năm 2014-2017, Toàn đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Toàn 15 năm tù về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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Sau khi uống rượu, Nhớ tìm đến căn chòi thuộc khu dân cư ở huyện Châu Thành nhằm hiếp dâm người phụ nữ ăn xin bị câm điếc.

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