An Giang: Bắt 'yêu râu xanh' hiếp dâm người phụ nữ ăn xin 50 tuổi bị câm điếc

Xã hội 24/07/2020 16:56

Sau khi uống rượu, Nhớ tìm đến căn chòi thuộc khu dân cư ở huyện Châu Thành nhằm hiếp dâm người phụ nữ ăn xin bị câm điếc.

Hôm nay (24/7), Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm người phụ nữ ăn xin.

Theo thông tin đăng tải trên Công an nhân dân, Nhớ khai vào sáng 17/7, sau khi uống rượu đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin 50 tuổi trên địa bàn. Nhớ từng gặp người này vài lần nên biết nạn nhân bị câm điếc.

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Lý Văn Nhớ hiếp dâm người phụ nữ ăn xin khoảng 50 tuổi trên địa bàn - Ảnh: Công an nhân dân 

Nhớ đi đến căn chòi nơi người phụ nữ câm điếc nằm ngủ trong khu dân cư ở huyện Châu Thành. Hắn ta khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Người phụ nữ câm điếc chống cự quyết liệt nên bị Nhớ đánh đập. Nạn nhân hoảng sợ, vùng chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an. Còn Nhớ hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường điều tra, xác định Nhớ là nghi phạm nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhớ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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