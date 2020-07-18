Phát hiện 3 đối tượng lẻn vào tịnh thất trộm cắp tài sản, ni cô tri hô thì bị các đối tượng khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang truy tìm 3 đối tượng trộm cướp, hiếp dâm ni cô ở tịnh thất thuộc xã Tam Nghĩa.

Trước đó, Công an huyện Núi Thành nhận được tin trình báo của Q. (19 tuổi), ni cô tại tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa) về việc bị nhóm người hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Chị Q. bị nhóm đối tượng hiếp dâm, trộm cướp tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin đăng tải trên Thanh Niên, khoảng 8 giờ ngày 17/7, chị Q. phát hiện có 3 đối tượng đang trộm cắp tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. tri hô thì bị một tên áp sát, bịt miệng.

Lúc này chị Q. hoảng loạn vùng vẫy rồi chạy vào phòng khóa cửa lại nhưng bị 2 tên phá cửa xông vào phòng dùng dao uy hiếp, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này, tên còn lại đứng ngoài canh cổng. Gây án xong, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera tại khu vực để truy tìm 3 đối tượng nói trên.

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