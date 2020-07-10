Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nghi án bé gái 11 tuổi bị bạn học hiếp dâm đến mang thai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra xác minh thông tin bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai gây chấn động dư luận địa phương.

Trước đó, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được đơn tố cáo của chị T. (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về việc con gái sinh năm 2009 của chị bị bạn học xâm hại.

Theo thông đăng tải trên Tổ Quốc, trong đơn chị T. tố cáo nam sinh H.A.K. (SN 2004, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) hiếp dâm con gái chị là cháu B. đến mang thai.

Hai cháu K. và B. đều bị câm điếc bẩm sinh và là học sinh Trường Khuyết tật nhân ái (thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ xã Tân Lập) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Bên cạnh đó, cơ quan này còn khởi tố bị can Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) cũng với hành vi trên nhưng cho tại ngoại.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 4/2019, bà N.T.L. phát hiện con gái là Đ.T.T.N (20 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Lúc này N. mới kể lại việc bị ông Tâm (N. kêu bằng dượng) và Thành (con ông Tâm) thay phiên nhau hiếp dâm.

Sau đó, bà L. đưa con đi siêu âm mới phát hiện N. mang thai 25 tuần tuổi nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, N. kể trước Tết nguyên đán 2019, Tâm và Thành sang nhà bà L. Thấy N. ở nhà một mình nên 2 cha con thay nhau hiếp dâm N. Sau khi bị xâm hại, N. không dám kể lại vụ việc với ai. Sau đó 2 đối tượng này tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân thêm nhiều lần nữa.

Theo kết quả giám định, bị hại N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Nạn nhân bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến tháng 8/2019, N. sinh một bé trai. Sau khi tiến hành lấy mẫu giám định ADN, cơ quan xác định đây là con của Thành.

Lợi dụng lúc vợ đi vắng, cha hiếp dâm con gái 7 tuổi trong phòng ngủ Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Quân đã hiếp dâm con gái 7 tuổi ngay trong phòng ngủ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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