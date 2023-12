Danh dụ dỗ đến nhà cho đồ chơi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi. Vụ việc được gia đình phát hiện trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ Lê Văn Danh (56 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Danh từ quê ra Phú Quốc sinh sống bằng nghề buôn bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt tại xã Dương Tơ. Chiều 2/7, Danh dụ dỗ bé N. (12 tuổi, sống gần nhà Danh) đến nhà của Danh chơi và hứa sẽ cho bé đồ chơi.

Hứa cho đồ chơi, gã đàn ông hiếp dâm bé gái 12 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tin lời, bé N. đến nhà Danh chơi thì bị Danh dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại. Khi đang thực hiện hành vi thì bị mẹ của nạn nhân phát hiện hô hoán. Gia đình bé N. lập tức trình báo sự việc với công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Quốc phối hợp với Công an xã Dương Tơ truy bắt Lê Văn Danh. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Danh khi đang lẩn trốn và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Danh thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận từ đầu năm 2019 đến nay, đây là lần thứ 3 Danh thực hiện hành vi đồi bại với bé N, nhưng 2 lần trước Danh không nhớ rõ thời gian. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Cần Thơ cũng xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em khiến dư luận xã hội xôn xao.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 20/3, sau khi uống rượu say, H.V.K. (29 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) đến nhà anh ruột để mượn tiền. Khi K. đến thì anh trai và chị dâu đều không có nhà. Thấy cháu ruột là bé M. (10 tuổi) từ phòng ngủ đi ra, K. nảy sinh ý định đồi bại.

K. về nhà lấy dao giấu trong người rồi quay lại nhà anh ruột. Đối tượng dùng dao đe dọa bé M. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Đúng lúc này, mẹ của K. sang nhà tìm và phát hiện hành vi thú tính của con trai.

K. hoảng sợ nên lập tức rời khỏi hiện trường. Bé M. kể lại toàn bộ hành vi cầm thú của người chú cho gia đình biết. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. K. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

