Hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật 4 lần/ngày, ông chủ vẫn bao biện mình bị... yếu sinh lý

Xã hội 29/05/2020 16:32

Trong phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Thủy tiếp tục kêu oan, cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật như cáo trạng vì bị cáo bị... yếu sinh lý.

Sáng nay (29/5), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm.

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Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, TAND huyện Ea H’leo đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy 7 năm tù về tội hiếp dâm.

Sau bản án, bị cáo Thủy kêu oan. Bị hại N.T.L.Q. (SN 1987, người giúp việc cho gia đình Thủy) thì kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt. VKSND tỉnh Đắk Lắk kháng nghị vì cho rằng bản án trên là quá nhẹ.

Trước đó, vợ và con gái Thủy đều làm chứng bị cáo đã nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật. Trong phiên xét xử phúc thẩm, bà M. (vợ Thủy) đã có đơn xin xét xử vắng mặt, còn cháu T. (con gái Thủy) cũng không có mặt tại tòa vì phải đi học. 

Bị cáo Thủy tiếp tục kêu oan, cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật như cáo trạng vì bị cáo bị bệnh tiểu đường, yếu sinh lý. Bị cáo còn cho rằng bị vợ vu oan, đẩy vào tù để chiếm đoạt tài sản.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy cho rằng quá trình điều tra, truy tố đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại.

Còn luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại thì cho rằng hành vi của Thủy đã gây ra những tổn thương nặng nề cho bị hại. Hơn nữa, bị cáo còn quanh co chối tội, không thể hiện sự ăn năn, hối lỗi nên đề nghị HĐXX tăng nặng hình phạt.

Sau khi xem xét những tài liệu thu thập được, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định có đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 1 lần vào ngày 6/8/2018 và 4 lần vào ngày 22/12/2017.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy 7 năm 6 tháng tù (tăng 6 tháng tù so với án sơ thẩm).

Như đã đưa tin trước đó, chị Q. bị dị tật ở chân, nói ngọng, sức khỏe yếu, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị Q. lên nhà ông Thủy làm giúp việc.

Ngày 22/12/2017, vợ Thủy đi khám bệnh ở TP.HCM, trong nhà lúc này chỉ còn chị Q. và cha con Thủy.

Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Thủy đã khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q. nhiều lần. Nghe tiếng chị Q. kêu cứu, con gái Thủy chạy ra phát hiện sự việc nên cự cãi với cha. Bức xúc, Thủy đuổi đánh cả chị Q. lẫn con gái.   

Sau đó, vợ Thủy phát hiện sự việc nên tiến hành dàn xếp, Thủy cũng hứa sẽ không tái phạm. Chị Q. vì tin vào lời hứa, cộng thêm muốn kiếm tiền về quê sinh sống nên chấp nhận ở lại tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, chị Q. tiếp tục bị Thủy hãm hiếp nên bức xúc tố cáo với công an.

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