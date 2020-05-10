Trong lúc khống chế, hiếp dâm người phụ nữ 38 tuổi, tên trộm bị cắn đứt lưỡi. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh xác nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Nạn nhân là chị T. (38 tuổi). Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi sau đó rồi bỏ trốn. Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào ngày 7/5, Rót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh để tìm nơi trộm cắp tài sản.

Trong lúc hiếp dâm chủ nhà, tên trộm bị cắn đứt lưỡi - Ảnh minh họa: Internet Khi đến nhà chị T., Rót đột nhập vào phía sau nhà để lấy trộm điện thoại. Lúc này, gã phát hiện chị T. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Trong lúc gã giở trò đồi bại thì nạn nhân tỉnh giấc chống trả, cắn đứt một phần lưỡi của đối tượng. Sau đó, gã đã bỏ chạy về nhà lẩn trốn. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Rót đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã xảy ra vụ việc trộm đột nhập vào nhà, hiếp dâm gia chủ. Cụ thể, vào 0 giờ 30 phút ngày 12/11/2019, đối tượng Dương Văn Dương (21 tuổi) và Lê Văn Thành (25 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rủ nhau đến huyện Châu Đức để trộm tài sản. Khi đến địa bàn xã Cù Bị, cả hai phát hiện một nhà nuôi nhiều gà đá. Thành dừng xe ở bên ngoài, cảnh giới để Dương đột nhập vào trong bắt trộm gà. Chân dung 2 thanh niên trộm gà, hiếp dâm chủ nhà - Ảnh: Internet Sau khi bắt được 4 con gà, Dương phát hiện cửa sau của ngôi nhà không khóa nên lẻn vào để trộm tài sản. Nhìn thấy nữ chủ nhà đang nằm ngủ cùng hai con nhỏ nên Dương vén màn chui vào trong. Ngay sau đó, Dương dùng tay bóp miệng, khống chế, đe dọa nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi giở trò đồi bại, Dương lấy điện thoại di động cùng một số tài sản khác của chủ nhà rồi tẩu thoát. Đến ngày 13/11, Công an huyện Châu Đức đã bắt được 2 thanh niên gây án. Được biết, tại địa phương, 2 đối tượng này từng có nhiều tiền án, tiền sự.

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