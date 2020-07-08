Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Quân đã hiếp dâm con gái 7 tuổi ngay trong phòng ngủ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Triệu Sinh Quân (26 tuổi, trú xã Đắk Ndrot, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé T.T.N.T (7 tuổi).

Theo thông tin trên Thanh niên, vào khoảng đầu tháng 6/2020, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Quân đã hiếp dâm con gái ruột ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Người cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột 7 tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi nghe bé T. kể lại, người mẹ đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận trước đó đã 5 lần thực hiện hành vi xâm hại con gái ruột. Sau mỗi lần giở trò đồi bại, Quân đều đe dọa bé không được kể lại sự việc với ai.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại Đắk Nông cũng đã xảy ra vụ cha hiếp dâm con gái 14 tuổi. Theo đó, vào ngày 14/2, bé H. (14 tuổi) kể với mẹ việc bị cha ruột hiếp dâm. Ngay sau đó, mẹ bé đã đưa con sang ở nhờ nhà người thân và làm đơn tố cáo hành vi của chồng là P.V.T (35 tuổi, trú xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long).

Tại cơ quan điều tra, T. khai từ tháng 5/2019 đến ngày 3/2/2020, T. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái ruột tại nhà.

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, T. đều đưa thuốc tránh thai cho con gái uống và dặn không được nói với ai nếu không sẽ giết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-dung-luc-vo-di-vang-cha-hiep-dam-con-gai-7-tuoi-trong-phong-ngu-367615.html