Nữ hướng dẫn viên cho biết trong lúc mọi người đi hát karaoke, cô ở phòng nghỉ mệt thì bất ngờ bị nam du khách khống chế hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết, Bình Thuận đang điều tra nghi án nữ hướng dẫn viên bị du khách hiếp dâm. Hiện Công an TP. Phan Thiết đã có quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân để làm căn cứ điều tra.

Nữ hướng dẫn viên tố bị khách nam hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại resort S. trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết.

Vào sáng 17/7, chị H. (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) là hướng dẫn viên du lịch một công ty lữ hành đưa đoàn khách từ TP.HCM ra Mũi Né du lịch. Đến chiều cùng ngày, đoàn khách này tổ chức ăn nhậu rồi sau đó đi hát karaoke. Riêng chị H. vì mệt nên ở lại phòng một mình.

Lợi dụng việc này, một nam du khách trong đoàn tên T. (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đã rời khỏi quán karaoke về resort rồi đến phòng chị H.

Tại đây, người đàn ông này đã khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên. Sau đó chị H. đã đến cơ quan công an tố cáo vị khách kia. Vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết điều tra, xác minh làm rõ.

Cách đây ít ngày, chị T. (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng gửi đơn lên Công an tỉnh Tiền Giang tố con gái bị bạn học hiếp dâm đến mang thai.

Trong đơn chị T. tố cáo nam sinh H.A.K. (SN 2004, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) hiếp dâm con gái chị là cháu B. đến mang thai.

Hai cháu K. và B. đều bị câm điếc bẩm sinh và là học sinh Trường Khuyết tật nhân ái (thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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