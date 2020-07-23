Sau khi quen nhau qua mạng xã hội Zalo, Thái dẫn bạn gái 11 tuổi đi chơi rồi đưa về nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Mới đây, VKSND TP. Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (16 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi.

Theo điều tra, Thái và bé M. (đã đổi tên, ngụ quận Cái Răng) quen nhau qua mạng Zalo. Ngày 15/7 vừa qua, Thái chạy xe máy đến khu vực Trường Đại học Tây Đô để chở bé bạn gái nhí đi chơi.

Bé gái 11 tuổi bị bạn trai quen qua mạng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Đến tối, Thái chở M. về nhà mình và nhiều lần xâm hại bé gái. Hôm sau, Thái tiếp tục chở bé M. ra khu bến Ninh Kiều chơi.

Đến chiều cùng ngày, gia đình bé M. đi tìm con thì phát hiện sự việc. Nghe bé gái kể lại toàn bộ sự việc, gia đình lập tức tố cáo hành vi của Thái lên cơ quan công an. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây ít lâu, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc bé gái bị bạn trai quen qua mạng hiếp dâm.

Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) quen bé N. (12 tuổi) qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 30/3, Tuấn Anh chạy xe máy đến nhà N. rồi chở bé gái đến công viên chơi. Một lúc sau, Tuấn Anh chở bạn gái về nhà anh của mình để chơi. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Sáng hôm sau, Tuấn Anh chở N. về nhà. Bố mẹ thấy bé gái có nhiều biểu hiện khác thường nên gặng hỏi. Biết được sự việc, mẹ N. đã dẫn con gái đến công an tố cáo.

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