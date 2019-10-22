Bị nói 'già rồi còn chưa lấy được vợ', người đàn ông 51 tuổi đâm thủng bụng đồng nghiệp

Xã hội 22/10/2019 16:28

HĐXX TAND TP. Hà Nội khẳng định hành vi của Nguyễn Đình Hòa đã phạm tội giết người với tính chất côn đồ. Việc nạn nhân may mắn thoát chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Hôm nay (22/10), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Hòa (SN 1968, trú tại xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thanh Hùng, anh em Trịnh Văn Thiết (đều trú ở Thanh Hóa) cùng làm thuê tại khu vực cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sáng 27/10/2018, những người nói trên lại tới khu vực quen thuộc chờ người thuê mướn thì Hòa và anh em Thiết xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do chia tiền công làm thuê ngày hôm trước không công bằng. 

Bị nói 'già rồi còn chưa lấy được vợ', người đàn ông 51 tuổi đâm thủng bụng đồng nghiệp - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Đình Hòa - Ảnh: An ninh Thủ Đô

Sau đó Hòa bỏ đi uống rượu một mình. Đầu giờ chiều, Hòa đi mua một con dao bấm với ý định trả thù anh em Thiết rồi trở về cầu Mai Động.

Lúc này, Hòa và Hùng đang đứng nói chuyện. Anh Thọ thấy vậy cũng tiến đến bắt chuyện.

Do bực tức chuyện xích mích với anh em Thiết ban sáng, Hòa đã buông lời khiêu khích Thọ. 

Anh Thọ liền đáp trả với ý đùa cợt: "Già rồi mà còn chưa lấy được vợ". Bực tức, Hòa rút dao bấm ra đâm thẳng vào bụng và cằm anh Thọ khiến nạn nhân gục xuống, theo An ninh thủ đô.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khống chế, bắt giữ Hòa, đồng thời đưa anh Thọ vào bệnh viện cấp cứu. Tuy thoát chết nhưng nạn nhân bị tổn hại 78% sức khỏe

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội khẳng định hành vi của Hòa đã phạm tội giết người với tính chất côn đồ. Việc bị hại may mắn thoát chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.      

Chính vì vậy, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hòa 15 năm tù tội giết người.

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