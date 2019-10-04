Nam thanh niên tìm đến nhà bạn gái nhằm níu kéo tình cảm thì xảy ra cãi vã to tiếng. Bực tức, thanh niên dùng dao đâm chết bố bạn gái rồi tự sát.

Đâm chết bố bạn gái vì níu kéo bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Đình Hưng (SN 1986, quê Nghệ An, trú tại Đồng Nai) để điều tra về hành vi đâm chết bố bạn gái.

Theo điều tra ban đầu, Hưng và chị Trần Thị T. (SN 1989, ngụ TP. Biên Hòa) có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cặp đôi phát sinh mâu thuẫn nên chị T. đòi chia tay. Hưng nhiều lần níu kéo nhưng không được.

Níu kéo tình cảm bất thành, người đàn ông đâm chết bố của bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Chiều 30/9, Hưng thủ dao trong người tìm tới nhà chị T. để níu kéo. Tại đây, giữa Hưng và ông Trần Đình Hùng (bố ruột chị T.) xảy ra cãi cọ.

Lời qua tiếng lại, Hưng dùng dao đâm vào ngực trái ông Hùng khiến nạn nhân gục xuống đất. Gây án xong, Hưng tự đâm vào cổ và ngực mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả 2 tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên ông Hùng đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện Hưng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan. Bước đầu, Hưng đã thừa nhận hành vi giết người.

Đâm chết mẹ người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm

Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi đâm chết mẹ người yêu.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 1/10/2018, sau khi uống rượu, Nhân nói vợ đi bắt ốc và đem theo con dao.

Đi giữa đường, Nhân nhớ chuyện 2 năm trước bị bà Huỳnh Thị H. (SN 1964, trú cùng thôn) ngăn cấm chuyện tình cảm với con gái của bà.

Bực tức, Nhân nảy sinh ý định giết người nên đến nhà bà H. Tại đây, Nhân thấy bà H. đang nằm một mình nên dùng dao đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy.

Khi qua con suối, Nhân vứt hung khí rồi về nhà ngủ. Còn bà H. chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân tù chung thân về tội giết người.

Bắt thanh niên nghi "ngáo đá" đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ Phát hiện Hùng dùng dao chém dã man bố mẹ đẻ và vợ, người dân đã báo lực lượng chức năng phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

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