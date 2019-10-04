Níu kéo tình cảm bất thành, thanh niên đâm chết bố bạn gái rồi tự sát ở Đồng Nai

Xã hội 04/10/2019 14:20

Nam thanh niên tìm đến nhà bạn gái nhằm níu kéo tình cảm thì xảy ra cãi vã to tiếng. Bực tức, thanh niên dùng dao đâm chết bố bạn gái rồi tự sát.

Đâm chết bố bạn gái vì níu kéo bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Đình Hưng (SN 1986, quê Nghệ An, trú tại Đồng Nai) để điều tra về hành vi đâm chết bố bạn gái.

Theo điều tra ban đầu, Hưng và chị Trần Thị T. (SN 1989, ngụ TP. Biên Hòa) có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cặp đôi phát sinh mâu thuẫn nên chị T. đòi chia tay. Hưng nhiều lần níu kéo nhưng không được.

dam chet bo ban gai 1
Níu kéo tình cảm bất thành, người đàn ông đâm chết bố của bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Chiều 30/9, Hưng thủ dao trong người tìm tới nhà chị T. để níu kéo. Tại đây, giữa Hưng và ông Trần Đình Hùng (bố ruột chị T.) xảy ra cãi cọ.

Lời qua tiếng lại, Hưng dùng dao đâm vào ngực trái ông Hùng khiến nạn nhân gục xuống đất. Gây án xong, Hưng tự đâm vào cổ và ngực mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả 2 tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên ông Hùng đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện Hưng đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan. Bước đầu, Hưng đã thừa nhận hành vi giết người.

Đâm chết mẹ người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm

Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi đâm chết mẹ người yêu.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 1/10/2018, sau khi uống rượu, Nhân nói vợ đi bắt ốc và đem theo con dao.

Đi giữa đường, Nhân nhớ chuyện 2 năm trước bị bà Huỳnh Thị H. (SN 1964, trú cùng thôn) ngăn cấm chuyện tình cảm với con gái của bà.

Bực tức, Nhân nảy sinh ý định giết người nên đến nhà bà H. Tại đây, Nhân thấy bà H. đang nằm một mình nên dùng dao đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy.

Khi qua con suối, Nhân vứt hung khí rồi về nhà ngủ. Còn bà H. chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân tù chung thân về tội giết người.

Bắt thanh niên nghi "ngáo đá" đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

Bắt thanh niên nghi "ngáo đá" đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

Phát hiện Hùng dùng dao chém dã man bố mẹ đẻ và vợ, người dân đã báo lực lượng chức năng phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người đâm chết người giết người rồi tự tử

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 45 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản