Đoạn clip người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết cả hai đã ly hôn cách đây 5 năm.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ cũ dã man ngay giữa sân bệnh viện thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 2 phút được lan truyền, người đàn ông mặc áo thun đen, quần short nắm tóc, đánh một phụ nữ mặc áo vàng cạnh chiếc ô tô bán tải trong một khoảng sân rộng. Ban đầu anh ta mở cửa, lôi đầu nạn nhân vào trong xe nhưng không được. Sau đó, anh ta cố bế chị vào trong xe nhưng nạn nhân chống cự, giãy giụa. Qua một hồi giằng co, gã đè người phụ nữ xuống đường, đánh đập, dùng kéo dọa đâm. Mặc dù nạn nhân khóc lóc, van xin nhưng anh ta vẫn tiếp tục hành hung.

Người chồng đánh vợ cũ dã man ngay giữa sân bệnh viện - Ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn vì gã quá hung hãn. Phải đến khi công an có mặt tại hiện trường, gã đàn ông vũ phu mới bỏ đi. Nạn nhân sau đó cũng đã được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Mặc nạn nhân khóc lóc xin tha, gã chồng cũ vẫn không nương tay - Ảnh cắt từ clip

Được biết, đoạn clip chồng đánh đập vợ được người đi đường quay tại sân Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trao đổi với báo chí, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh xác nhận sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 25/9. Nạn nhân là chị N.T.Q.T (35 tuổi, người địa phương). Người đàn ông hành hung chị T. là Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Được biết Thắng là chồng cũ của chị T. Cả hai có với nhau 2 người con và ly hôn được hơn 5 năm. Theo thông tin trên Zing, trước đó chị T. đã bị Thắng hành hung. Sau đó, khi nạn nhân vào bệnh viện xử lý vết thương thì bị chồng cũ đuổi theo và tiếp tục đánh đập. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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