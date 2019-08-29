Người cha đánh con gái bằng cây sắt khiến bé bị thương ở đầu có lý lịch bất hảo. Trước đó gã từng đâm em trai, đánh vợ gãy răng.

Nhiều ngày qua, thông tin cha đánh con gái 6 tuổi bằng thanh sắt khiến bé bị thương ở đầu khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết người này tên Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ngụ ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Nạn nhân là bé N.T.T.C (6 tuổi, con gái ruột của Bình). Theo thông tin từ Gia đình và xã hội, vào ngày 26/8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Bình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Chân dung người cha đánh con gái 6 tuổi bằng thanh sắt vì không chịu ăn cơm - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương Bình là đối tượng nghiện rượu, côn đồ, trong xóm ai cũng sợ. Trước đây, Bình từng 1 lần đi tù và 1 lần cải tạo 24 tháng. Vào năm 2015, người này đã đâm người em trai thứ 6 bị thương. Vết thương trên người bé gái do bị cha đánh - Ảnh: Internet Được biết, vợ chồng Bình có 2 người con. Tuy nhiên vì Bình thường xuyên bạo hành vợ nên người vợ đã đưa con gái lớn 12 tuổi bỏ đi. Hồi còn chung sống với nhau, đối tượng này từng đánh vợ đến mức gãy hết toàn bộ răng cửa. Ngay cả mẹ vợ, anh em bên vợ Bình cũng đánh không chừa một ai.

Đây không phải lần đầu tiên bé C. bị cha đánh đập dã man - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 17/8, trong lúc ăn cơm vì bé C. không chịu ăn nên Bình đã dùng khúc gỗ đánh vào chân và mông con. Sau đó, gã tiếp tục dùng một cây sắt đánh vào đầu khiến con gái bị thương, chảy máu. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Tại cơ quan công an, Bình thừa nhận từ khi vợ bỏ đi, gã đã nhiều lần đánh đập con gái. Kết quả giám định cho thấy trên người bé C. có hơn 10 vết thương cũ mới, tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe là 13%.

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ Gặp L.T.T.T, không ai tin được rằng đây chính là người phụ nữ đã cùng người tình tra tấn con trai 6 tuổi của mình một cách dã man.

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