Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ

Xã hội 17/06/2019 17:14

Gặp L.T.T.T, không ai tin được rằng đây chính là người phụ nữ đã cùng người tình tra tấn con trai 6 tuổi của mình một cách dã man.

Liên quan đến vụ việc bé T.N.M.T (6 tuổi) bị mẹ ruột và người tình đồng tính bạo hành dã man ở Tây Ninh, ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hai người phụ nữ này được xác định là L.T.T.T (28 tuổi, mẹ ruột bé M.T, hộ khẩu thường trú xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và P. (tình nhân của T.T, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng).

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ - Ảnh 1
T.T được nhận xét có vẻ ngoài ưa nhìn - Ảnh: Internet
Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ - Ảnh 2
P. và T.T sống chung với nhau như vợ chồng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người đưa tin, T.T có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có học thức. Hiện cô ta đang thực tập ngành y tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Trong khi đó, P. có vẻ ngoài nam tính hơn với mái tóc ngắn. 

Được biết, trước đây T.T từng có quan hệ yêu đương với một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Tuy nhiên, gia đình T.T ngăn cấm vì người kia đã có gia đình và tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Dù vậy, hai người vẫn lén qua lại với nhau và sinh ra bé M.T.

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ - Ảnh 3

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ - Ảnh 4
M.T nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh: Internet

Sau khi ba mẹ chia tay, bé M.T được ông bà ngoại đưa về nuôi dưỡng. Lúc này, T.T tiếp tục đi học ngành y và quen biết với P.

Khi tình cảm mặn nồng, cả hai quyết định dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Lúc này, gia đình T.T lại tiếp tục ngăn cản nhưng bất thành. Sau đó, T.T đưa con trai về ở chung. Cách đây khoảng hai tháng, T.T cho con trai nghỉ học và không cho gia đình gặp cháu cho đến khi vụ việc bị phát hiện.

Được biết, sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, hai người phụ nữ này đã được phép trở về nhà nhưng không được rời khỏi nơi cư trú. Hiện bé M.T đã được giao cho cậu ruột chăm sóc và cách ly với mẹ.

Chân dung người mẹ 28 tuổi cùng bạn tình đánh đập, tra tấn con trai 6 tuổi bầm dập cả người ở Tây Ninh

Chân dung người mẹ 28 tuổi cùng bạn tình đánh đập, tra tấn con trai 6 tuổi bầm dập cả người ở Tây Ninh

Gần như mỗi ngày bé T. đều bị mẹ cùng bạn tình đồng tính nhốt trong phòng, dùng chổi, tay, chân đánh đập.

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