Tây Ninh: Mẹ ruột đánh đập con trai 6 tuổi bầm dập cả người

Xã hội 14/06/2019 16:20

Bé trai 6 tuổi bị mẹ ruột và một người phụ nữ khác đánh đập dã man. Khi được đưa vào bệnh viện, trên cơ thể em đầy những vết bầm tím.

Hôm nay (14/6), trao đổi với báo chí, anh Đặng Văn Phúc, đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh xác nhận đơn vị này vừa phối hợp với một số đơn vị liên quan đưa bé T.N.M.T (6 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị sau khi bị hành hạ dã man.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng anh Phúc nhận được tin báo từ người dân về việc bé T. bị mẹ ruột và một người phụ nữ được cho là người tình đồng tính của bà ta bạo hành dã man tại nhà trọ ở phường 3, TP. Tây Ninh.

Tây Ninh: Mẹ ruột đánh đập con trai 6 tuổi bầm dập cả người - Ảnh 1
Phần đầu bé bị bầm tím, tai trái bị lở loét - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người đưa tin, bé T. nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương. Cụ thể, hai bên bụng, lưng của bé có các vết bầm lớn. Cánh tay trái bầm đen, các ngón tay cũng bị sưng to và có màu tím đen.

Tây Ninh: Mẹ ruột đánh đập con trai 6 tuổi bầm dập cả người - Ảnh 2

Tây Ninh: Mẹ ruột đánh đập con trai 6 tuổi bầm dập cả người - Ảnh 3
Phần bụng, lưng của bé T. chi chít những vết thương - Ảnh: Internet

Đặc biệt, phần đầu của bé có nhiều vết tím bầm, tai trái sưng, lở loét, da đầu và gò má cũng bị bầm tím.

Ngay khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã chụp CT đầu và kiểm tra tình hình sức khỏe của bé. Sau khi giải cứu bé T., đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tạm giữ hai người phụ nữ là L.T.T.T (28 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành) và một người phụ nữ khác tên Thu.

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