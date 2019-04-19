Sau cuộc ly hôn của một cặp vợ chồng, con cái luôn là người đau khổ nhất. Thậm chí, nhiều bé còn chịu cảnh bị mẹ kế , cha dượng bạo hành.

Chị chia sẻ trên trang cá nhân: "Bản thân tôi chưa bao giờ muốn mang chuyện riêng tư của mình lên mạng xã hội, nhất là những chuyện không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng vì con trai và tương lai của con tôi nguyện hy sinh tất cả!

Theo chia sẻ của mẹ ruột, từ năm 2018, vợ chồng chị ly hôn. Vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn nên chị để con trai sống với bố (làm bác sĩ) còn chị nuôi con gái. Thế nhưng thay vì được sống trong sự yêu thương, con trai chị phải nhiều lần chịu cảnh đòn roi, thương tích đầy người.

Vì một số lý do nên năm 2018 tôi và chồng đã chính thức ly hôn, con gái bé theo tôi còn con trai lớn ở với bố. Chồng cũ của tôi là một bác sĩ có học thức tại một bệnh viện lớn. Chính vì vậy nên tôi mới dứt ruột để con trai lớn sống cùng với bố và hy vọng con có môi trường sống tốt và một môi trường giáo dục đầy đủ.

Người mẹ đau đớn khi nhìn thấy những vết thương trên người con trai - Ảnh: Facebook

Nhưng đời không như là mơ, từ khi ly dị chồng tôi thường xuyên gây khó dễ không cho tôi gặp con (nhất là trong 1 tháng nay) và không cho tôi tham gia vào việc chăm sóc con. Chính vì vậy tôi đã phải lén đến trường của con gặp con 1 chút cho đỡ nhớ. Vậy mà khi gặp con với vết xước trên mặt còn dính máu, cả người bầm tím, tim tôi như muốn ngừng đập đau xót tột cùng. Tôi không dám khóc vì sợ con sẽ lo lắng sợ hãi thêm. Mỗi khi đọc báo thấy trẻ em bị bạo hành, tôi cũng tự nhủ bố nó làm bác sỹ sẽ chăm sóc con ổn thôi, dù đây không phải lần đầu tôi thấy con có vết đánh tím ở chân và đùi như vậy.

Dù tôi đã từng góp ý thì chồng cũ bảo tôi chăm con trai là việc của anh, tôi không được phép can thiệp. Nhưng thật sự đến hôm nay tôi không thể im lặng được nữa! Hai đêm nằm ở viện nhìn con mà tôi không kìm được mà xót xa lòng và tức giận với bản thân mình vì đã không thể bảo vệ con.

Vì vậy, hôm nay mẹ sẽ lên tiếng, mẹ sẽ làm đến cùng để con có thể về bên mẹ và em gái, để mình sống trong tiếng cười con trai của mẹ ạ”.

Kèm theo đó, người mẹ còn chia sẻ lại những bức ảnh chụp phần mặt, tay, tai, chân, ngực và mông bị thương của bé.

Sự việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Facebook

Trao đổi với báo chí, người mẹ cho biết sau khi phát hiện những vết bầm tím trên người con, chị hỏi thì bé nói do mẹ kế đánh bằng gậy và dép. Vì thương con, người mẹ này đã gọi cho hai bên nội ngoại và chồng cũ để hỏi rõ sự việc và đưa bé đi khám. Đồng thời, chị cũng đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trả lời trên tờ Giáo dục & Thời đại, anh Linh - bố đứa bé - cho biết chính anh là người đánh con chứ không phải mẹ kế. Nguyên nhân là do nóng giận tức thời và đây cũng chỉ mới là lần đầu anh đánh con.