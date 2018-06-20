Bé gái nghi bị bạn thân của cha bạo hành tử vong: Từng bị bỏ vào máy giặt, trên người có nhiều vết thương đáng ngờ

Xã hội 20/06/2018 16:37

Theo lời kể của người cha thì trước đây, anh từng nhìn thấy con mình bị bỏ vào máy giặt. Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ con mình nghịch ngợm nên bỏ qua.

Sáng nay (20/6), trao đổi với báo Lao Động, anh Nguyễn Hữu Duyên (sinh năm 1988, ngụ phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết anh và P.P.L.H (sinh năm 1989) là bạn thân nhiều năm nay.

Bé gái nghi bị bạn thân của cha bạo hành tử vong: Từng bị bỏ vào máy giặt, trên người có nhiều vết thương đáng ngờ - Ảnh 1
Ông nội và cha của nạn nhân kể lại sự việc - Ảnh: Lao Động

Sau khi anh và vợ li hôn cách đây 2 năm, anh vẫn thường xuyên về Cà Mau thăm con và đưa bé lên Vĩnh Long chơi khi có dịp. Nhiều lần bận công việc, anh vẫn thường gửi con cho vợ chồng L.H chăm sóc hộ.

Thấy vợ chồng bạn nhiệt tình, vui vẻ với con mình nên anh Duyên vô cùng tin tưởng. Mặc dù có lần nhìn thấy con mình bị bỏ trong máy giặt nhưng anh chỉ nghĩ con mình nghịch ngợm nên bị vợ chồng L.H răn đe.

Sáng sớm (16/6), L.H có gọi nhưng anh không bắt máy. Sau đó vài giờ, anh mới nhận được tin con gái mình được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu vì rơi xuống sông. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé đã tử vong sau đó.

Khi bị người nhà nạn nhân tra hỏi thì L.H khai tát cháu bé hai cái khiến bé bị ngã xuống nhà. Tin lời L.H nên gia đình không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi.

Bé gái nghi bị bạn thân của cha bạo hành tử vong: Từng bị bỏ vào máy giặt, trên người có nhiều vết thương đáng ngờ - Ảnh 2
Bé gái tử vong với nhiều vết thương đáng ngờ trên cơ thể - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau đó gia đình phát hiện trên thi thể bé có nhiều vết lằn, vết thâm tròn như bị châm tàn thuốc, gãy sống mũi, phần đầu, hộp sọ bị nứt. Vì vậy gia đình đồng ý cho công an khám nghiệm.

Cũng trong ngày 20/6, đối tượng L.H đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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