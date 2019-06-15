Gần như mỗi ngày bé T. đều bị mẹ cùng bạn tình đồng tính nhốt trong phòng, dùng chổi, tay, chân đánh đập.

Liên quan đến vụ việc bé T.N.M.T (6 tuổi) bị mẹ ruột và một người phụ nữ khác được cho là bạn tình đồng tính bạo hành dẫn đến đa chấn thương, hiện Công an TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc. Theo Người đưa tin, sau khi nhận được tin báo từ đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh, cơ quan chức năng đã đến làm việc với hai người phụ nữ là L.T.T.T. (28 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân) và P. (đang chung sống như vợ chồng với T.T).

T. và P. sống chung như vợ chồng - Ảnh: Internet Ban đầu, cả hai không chịu hợp tác với lực lượng chức năng nhưng sau khi được giải thích về hành vi của mình, T. và P. đã lên trụ sở công an trình báo vụ việc. Bước đầu tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận thường xuyên dùng tay, chân, cán chổi… để bạo hành bé. T. khai nguyên nhân là do con trai ngỗ nghịch, không nghe lời và đi vệ sinh trong quần.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Như thông tin trước đó đã đưa, tối ngày 13/6, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được tin báo bé T.N.M.T bị nhốt trong phòng trọ với nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó, anh Phúc cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường giải cứu bé. Ngay khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, T. được các bác sĩ trong tiến hành chụp CT và khám sức khỏe. Những vết thương trên người bé T. do bị mẹ ruột và người tình đồng tính gây ra - Ảnh: Internet Tại đây, các bác sĩ phát hiện trên người bé trai có nhiều vết thương. Cụ thể, hai bên bụng bé T. có mảng xanh bầm tím, lưng, cánh tay trái cũng xuất hiện nhiều vết bầm. Các ngón tay ở bàn tay trái sưng to, tím đen. Ngoài ra, trên đầu em cũng có nhiều vết thương, tai trái sưng, lở loét. Các khu vực khác như da đầu, gò má cũng bị thương.

Tây Ninh: Mẹ ruột đánh đập con trai 6 tuổi bầm dập cả người Bé trai 6 tuổi bị mẹ ruột và một người phụ nữ khác đánh đập dã man. Khi được đưa vào bệnh viện, trên cơ thể em đầy những vết bầm tím.

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