Theo đó, trong bài tập với yêu cầu viết một bức thư đến bố mẹ, em viết:

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức thư của một bé trai lớp 4 gửi đến bố mẹ. Sau khi đọc, nhiều phụ huynh không khỏi lặng người, suy ngẫm về cách dạy con của mình.

Tại sao bố mẹ lúc nào cũng bắt con được điểm 10, 9. Mà bố mẹ không hiểu con có bao nhiêu áp lực vì lúc bị điểm kém như 8,7 trở xuống bố mẹ lại đánh con.

Lúc đấy con chỉ nghĩ đến cái chết cho rồi. Con biết bố mẹ muốn con học giỏi nên người nhưng bố mẹ không hiểu về áp lực của con. Bố mẹ không cho con biết đam mê của con mà chỉ biết sau này con phải thật tốt, kiếm ra nhiều tiền.

Nhưng bố mẹ lại không hiểu con chút nào. Học hành tốt thì có công ăn việc làm ổn định nhưng con muốn đi theo niềm đam mê của mình. Nhiều lúc bố mẹ cấm con xem tivi, điện thoại nhưng bố mẹ lại không làm được.

Bố mẹ muốn thế để con không bị nghiện hoặc là tập trung vào việc học. Nhưng con nghĩ một tuần bố mẹ phải cho con chơi.

Bức tâm thư của cậu bé gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nếu bố mẹ không muốn con chơi thì con muốn bố mẹ chơi với con. Bố mẹ luôn nói con có làm được gì đâu mà áp lực. Nhưng bố mẹ nghĩ thế là đã quá sai rồi. Bởi vì áp lực lớn nhất của con là thi phải được điểm 10, 9.

Những khi được điểm kém con lại bị đánh, đấy chính là áp lực lớn nhất của con. Và nhiều khi bố mẹ cấm con đi chơi, cấm con xem tivi, điện thoại xong bố mẹ lại nói con lười không chịu đi vận động, đến con đọc truyện bố mẹ cũng nói.

Con cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra đời nhưng con nghĩ bố mẹ phải thông cảm và hiểu con hơn. Nhiều lúc con đang chơi, bố mẹ bắt con đi học lúc đấy con bực mình lắm. Con nghĩ bố mẹ phải chơi với con nhiều hơn và tham gia các hoạt động cùng con”.

Mặc dù còn nhiều lỗi chính tả, những dòng chia sẻ còn rất non nớt nhưng bức thư này đã khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ lại về cách dạy con của mình. Sau khi được đăng tải, bức thư đã gây ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người đứng về phía cậu bé, cho rằng phụ huynh ngày nay đã tạo quá nhiều áp lực cho con cái khiến các bé dễ rơi vào trầm cảm, tự kỷ. Số khác lại cho rằng chính sự thúc đẩy của bố mẹ sẽ giúp trẻ giỏi hơn và dễ dàng hòa nhập khi ra đời làm việc.

“Bố mẹ luôn muốn con nên người, trở thành người hoàn hảo, thành công nhất. Chính vì sự đòi hỏi đó mà bố mẹ đã vô tình tạo áp lực cho con. Đây có lẽ là thực trạng chung của xã hội, phụ huynh chúng ta đã đến lúc phải thay đổi suy nghĩ rồi”, M.K bình luận.

“Bố mẹ đi trước, chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của xã hội. Nếu không khó khăn, không tạo áp lực thì sau này con sẽ chẳng nên người. Lúc đó chính các con lại quay lại trách bố mẹ vì ngày xưa không nghiêm khắc, không dạy dỗ mình thành người. Chỉ khi các con lớn, thành bố mẹ rồi thì các con mới hiểu được nỗi lòng của bố mẹ mình”, L.G phản bác.

Dù đã nhiều giờ trôi qua, bức thư vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận liên tục.