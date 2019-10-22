Sau khi lời qua tiếng lại về việc tắt đèn đi ngủ, Võ Văn Tấn (17 tuổi) đã đâm 2 đồng nghiệp khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hôm nay (22/10), Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Tấn (17 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi đâm chết đồng nghiệp.

Theo cáo trạng, Võ Văn Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Hồ Trọng Lĩnh, Lê Minh Nhựt là nhân viên của quán ốc Sumo do ông Huỳnh Chánh Thi làm chủ. Cả 4 người đều tạm trú tại quán ốc.

Tranh cãi chuyện tắt đèn hành lang, thiếu niên 17 tuổi đâm chết đồng nghiệp - Ảnh: CAND

Khoảng 3 giờ sáng ngày 5/4/2019, Tấn và Hiếu nhậu cùng ông Võ Văn Hạnh (nguyên là quản lý của quán). Sau khi nhậu xong, cả 2 vào phòng ngủ.

Do đèn hành lang chiếu vào phòng sáng quá khiến cả 2 khó ngủ nên Hiếu ra ngoài tắt đèn. Trong lúc đó, Lĩnh và Nhựt đang ngồi nói chuyện ở hành lang. Lĩnh cho rằng đèn tắt khó trông xe nên Lĩnh và Hiếu đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Tấn bị tỉnh ngủ do tiếng cãi nhau của Lĩnh và Hiếu nên bực tức. Thấy Lĩnh đánh Hiếu, Tấn lấy dao đâm Lĩnh.

Thấy vậy, Nhựt lao vào can ngăn, đè Tấn xuống nền nhà. Sẵn con dao trong tay, Tấn đâm nhiều nhát vào người Nhựt khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Phát hiện sự việc, ông Thi đưa 2 nhân viên vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Nhựt đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nghe tin Nhựt tử vong, Tấn đã ra cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm chết người.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng lời khai của các bên liên quan, HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tấn 16 năm tù tội giết người.

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