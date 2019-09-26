Chồng đâm chết vợ trong cơn say vì phàn nàn chuyện làm ăn

Xã hội 26/09/2019 10:21

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Dũng, tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ chồng đâm chết vợ ở Long An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) đang điều tra làm rõ vụ chồng đâm chết vợ gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 25/9, Nguyễn Thanh Dũng (35 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) đi nhậu với bạn rồi trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Lúc này, chị Nhi (32 tuổi, vợ Dũng) lên tiếng phàn nàn công việc làm ăn gần đây không thuận lợi.

Dũng đang bực tức nên cự cãi với vợ. Lời qua tiếng lại, người chồng lấy dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực vợ khiến nạn nhân gục xuống.

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Hiện trường vụ chồng đâm chết vợ ở Long An - Ảnh: Zing

3 đứa con phát hiện sự việc liền lên tiếng cầu cứu nhưng không ai nghe. Thấy vợ bất tỉnh, Dũng lấy xe máy chở vợ đến Bệnh viện Bến Lức cấp cứu nhưng chị Nhi đã tử vong.

Sau đó, Dũng đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Vụ án mạng đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ chồng đâm chết vợ ngay trong bữa cơm. Tối 16/9, bà N.T.H. (SN 1981, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông) và chồng là Nguyễn Hải Hà (SN 1977) xảy ra cãi vã to tiếng trong lúc ăn cơm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người chồng cầm dao chém vợ tử vong tại chỗ. 

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Chồng đâm chết vợ trong bữa cơm vì chuyện con xin tiền - Ảnh: Internet

Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc người con xin tiền nhưng ông Hà bảo không có. Bà H. thấy vậy có nói mấy câu khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng. 

Sau khi gây án, nghi phạm đã đến làm việc với cơ quan công an. Vụ giết người đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   giết người chồng giết vợ án mạng thương tâm

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