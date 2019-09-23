Vụ chồng nguy kịch, vợ và 2 con chết thảm ở Hà Nội: Chồng uống rượu tự gây tai nạn

Xã hội 23/09/2019 18:37

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 22/9 ở Sóc Sơn, Hà Nội khiến chồng nguy kịch, vợ và 2 con chết thảm đã được công an xác định nguyên nhân.

Liên quan đến vụ cả gia đình gặp tai nạn thương tâm ở Hà Nội, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn đã tiết lộ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 22/9, anh Nguyễn Văn Thuỷ (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia Bảo (4 tuổi) và Nguyễn Gia Hân (1 tuổi) về nhà ngoại ở Bắc Giang.

Tại đây, anh Thủy đã uống rượu mừng sinh nhật con trai 4 tuổi. Đến chiều 22/9, anh Thuỷ lại chở cả nhà quay về Vĩnh Phúc. Khoảng 17 giờ 30, anh Thuỷ điều khiển xe máy chở vợ và hai con đến Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thì tự gây tai nạn thương tâm.

Hậu quả, người vợ cùng con trai 4 tuổi tử vong tại hiện trường, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện. Còn người chồng bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

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Người chồng uống rượu và tự gây tai nạn khiến vợ và 2 con chết thảm - Ảnh: Internet
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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định do anh Thuỷ điều khiển xe chạy tốc độ cao đã lao vào hàng rào sắt ven đường, hiện trường không có dấu hiệu của việc va chạm với phương tiện khác, theo Công Lý.

Trong tối 22/9, tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến một đôi vợ chồng tử vong, bỏ lại con trai 4 tuổi khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 21 giờ ngày 22/9, vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương (SN 1978, trú tại thôn 2, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân) và vợ là Trịnh Thị Xoan (SN 1983) cùng đưa con trai Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) đi khám bệnh.

Khi đang đi trên đường thuộc thôn 4, xã Xuân Lai, chiếc xe máy do anh Phương điều khiển va chạm với xe máy của một người đàn ông khác.

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Gặp tai nạn thương tâm, người chồng tử vong tại chỗ, con trai gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông - Ảnh: Tiền Phong

Cú va chạm khiến anh Phương tử vong tại chỗ, chị Xoan bị văng xuống kênh bắc sông Chu, còn tài xế xe máy bị thương nặng. Cháu Đức (con anh Vương) thì văng ra khỏi xe nằm trên đường.

Khi người dân có mặt tại hiện trường, cháu bé đã khóc nhờ mọi người tìm mẹ bị văng xuống kênh bị nước cuốn trôi. Ngay trong đêm, thi thể của chị Xoan đã được tìm thấy.

Sáng 23/9, chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho vợ chồng anh Phương. Được biết, vợ chồng anh Phương có 2 đứa con, ngoài cháu Đức ra, người con lớn hiện đang học lớp 5. 

Gặp tai nạn thương tâm, cha tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông

Gặp tai nạn thương tâm, cha tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong đêm 22/9 ở Thanh Hóa khiến đôi vợ chồng tử vong, con trai 4 tuổi gào khóc tại hiện trường khiến ai nấy xót xa.

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