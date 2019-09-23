Gặp tai nạn thương tâm, cha tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông

Xã hội 23/09/2019 15:52

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong đêm 22/9 ở Thanh Hóa khiến đôi vợ chồng tử vong, con trai 4 tuổi gào khóc tại hiện trường khiến ai nấy xót xa.

Mới đây, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xảy ra tai nạn thương tâm khiến một đôi vợ chồng tử vong, bỏ lại con trai 4 tuổi khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22/9, vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương (SN 1978, trú tại thôn 2, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân) và vợ là Trịnh Thị Xoan (SN 1983) cùng đưa con trai Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) đi khám bệnh.

Khi đang đi trên đường thuộc thôn 4, xã Xuân Lai, chiếc xe máy do anh Phương điều khiển va chạm với xe máy của một người đàn ông khác.

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Gặp tai nạn thương tâm, người chồng tử vong tại chỗ, con trai gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông - Ảnh: Tiền Phong 
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Hiện trường vụ tai nạn ở Thanh Hóa - Ảnh: Tiền Phong 

Cú va chạm khiến anh Phương tử vong tại chỗ, chị Xoan bị văng xuống kênh bắc sông Chu, còn tài xế xe máy bị thương nặng. Cháu Đức (con anh Vương) thì văng ra khỏi xe nằm trên đường.

Khi người dân có mặt tại hiện trường, cháu bé đã khóc nhờ mọi người tìm mẹ bị văng xuống kênh bị nước cuốn trôi. Ngay trong đêm, thi thể của chị Xoan đã được tìm thấy.

Sáng 23/9, chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho vợ chồng anh Phương. Được biết, vợ chồng anh Phương có 2 đứa con, ngoài cháu Đức ra, người con lớn hiện đang học lớp 5. 

Trong tối 22/9, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng xảy ra tai nạn thảm khốc khiến 4 người trong một gia đình thương vong. 

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Th. (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) chở vợ là chị Trần Thị T. (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia B. (5 tuổi) và Nguyễn Gia H. (1 tuổi) lưu thông trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Khi qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe máy đã bất ngờ gặp nạn, ngã văng xuống đường.

Hậu quả, người vợ cùng con trai 5 tuổi tử vong tại hiện trường, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện. Còn người bố bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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