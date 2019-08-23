Ám ảnh hiện trường vụ 4 người trong gia đình gào khóc kêu cứu khi ô tô bị tông bẹp dúm ở Sài Gòn

Xã hội 23/08/2019 11:37

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở quận Bình Tân (TP.HCM) khiến nhiều người ám ảnh. Các nạn nhân trên xe gào khóc thảm thiết, được người dân giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Sáng nay 23/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào tối qua khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22/8, chiếc xe tải 8,3 tấn lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. Khi đến giao lộ Quốc lộ 1 – Liên khu 4-5 (quận Bình Tân, TP.HCM), xe tải tông vào ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ, đẩy phương tiện này húc vào đuôi xe tải phía trước.

tai nan kinh hoang 1
Xe ô tô đang dừng đèn đỏ thì bị xe tải tông mạnh - Ảnh: FB
tai nan kinh hoang 2
Xe ô tô 4 chỗ biến dạng nghiêm trọng sau va chạm - Ảnh: FB

Cú tông mạnh khiến ô tô 4 chỗ bị nát bét, biến dạng nghiêm trọng. 4 nạn nhân trên xe gào khóc thảm thiết, được người dân giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Được biết, 4 nạn nhân trên xe gồm đôi vợ chồng và hai con gái. Cả nhà cùng đi siêu thị, khi đến khu vực trên đang dừng đèn đỏ thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc xe ô tô chở cả gia đình gặp tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với container.

Rạng sáng 14/6, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại.

Chiếc container húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô 4 chỗ. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn.

tai nan kinh hoang 3
Chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn sau tai nạn - Ảnh: FB

Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong. 

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân được xác định là do container nổ lốp khiến xe mất lái, lao sang đường hướng ngược lại tông trực diện vào chiếc ô tô 4 chỗ. 5 nạn nhân ngoài tài xế thì 4 người còn lại là thành viên trong một gia đình (gồm cha, mẹ, con và bà ngoại).

Tai nạn thương tâm ở Tiền Giang: Cả gia đình 3 người tử vong

Tai nạn thương tâm ở Tiền Giang: Cả gia đình 3 người tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe bồn và xe máy trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã làm cả gia đình 3 người thiệt mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản