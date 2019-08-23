Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở quận Bình Tân (TP.HCM) khiến nhiều người ám ảnh. Các nạn nhân trên xe gào khóc thảm thiết, được người dân giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Sáng nay 23/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào tối qua khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22/8, chiếc xe tải 8,3 tấn lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. Khi đến giao lộ Quốc lộ 1 – Liên khu 4-5 (quận Bình Tân, TP.HCM), xe tải tông vào ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ, đẩy phương tiện này húc vào đuôi xe tải phía trước.

Xe ô tô đang dừng đèn đỏ thì bị xe tải tông mạnh - Ảnh: FB Xe ô tô 4 chỗ biến dạng nghiêm trọng sau va chạm - Ảnh: FB Cú tông mạnh khiến ô tô 4 chỗ bị nát bét, biến dạng nghiêm trọng. 4 nạn nhân trên xe gào khóc thảm thiết, được người dân giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Được biết, 4 nạn nhân trên xe gồm đôi vợ chồng và hai con gái. Cả nhà cùng đi siêu thị, khi đến khu vực trên đang dừng đèn đỏ thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc xe ô tô chở cả gia đình gặp tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với container. Rạng sáng 14/6, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại. Chiếc container húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô 4 chỗ. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn. Chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn sau tai nạn - Ảnh: FB Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân được xác định là do container nổ lốp khiến xe mất lái, lao sang đường hướng ngược lại tông trực diện vào chiếc ô tô 4 chỗ. 5 nạn nhân ngoài tài xế thì 4 người còn lại là thành viên trong một gia đình (gồm cha, mẹ, con và bà ngoại).

Tai nạn thương tâm ở Tiền Giang: Cả gia đình 3 người tử vong Vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe bồn và xe máy trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã làm cả gia đình 3 người thiệt mạng.

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