Vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe bồn và xe máy trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã làm cả gia đình 3 người thiệt mạng.

Sáng nay (22/8), Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết anh Nguyễn Văn N. (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) đã tử vong sau tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe bồn. Trước đó, vợ và con trai 5 tuổi của anh N. cũng đã tử vong tại hiện trường.

Ông Trần Văn Bon (Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang) cùng Thường trực Ban An toàn giao thông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi mất mát, khó khăn.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.

Chính quyền địa phương chia buồn với người thân 3 nạn nhân tử vong sau tai nạn thương tâm - Ảnh: VTC

Như đã đưa tin, trưa 21/8, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm gia đình 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy chở theo vợ và con lưu thông trên Quốc lộ 1.

Khi đi đến khu vực cầu An Cư (xã An Cư, huyện Cái Bè) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số Hà Nội, do tài xế Dương Hoài Bảo (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) cầm lái lưu thông cùng chiều.

Tai nạn giao thông khiến vợ con anh N. thì tử vong tại chỗ, anh N. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

