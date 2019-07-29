Theo điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay (29/7), tại khu vực gần cầu Cao Xá (xã Gio Phong), chiếc xe rước dâu xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến cả 2 xe hư hỏng nặng.

Mới đây, trên địa bàn xã Gio Phong, huyện Gio Linh xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ va chạm, cô dâu bị gãy chân, chú rể và tài xế Trường bị thương phải nhập viện điều trị. Hiện cả 3 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Chiếc xe rước dâu do tài xế Trần Văn Trường (SN 1972) điều khiển, chở chú rể Trần Văn Lâm (trú tại thôn Lan Đình, xã Gio Phong) và cô dâu Lê Thị Hồng Vân (trú tại thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ).

Tuy nhiên do đám cưới đã được chuẩn bị đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

Cách đây không lâu, tại Quảng Trị cũng có một đám cưới không chú rể khiến nhiều người xôn xao.

Được biết, cô dâu Dương Thị Ly Na (26 tuổi, quê ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và chú rể Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) dự kiến làm đám cưới vào ngày 12 và 13/7.

Để kịp về cưới vợ, Thượng úy Hải quân Nguyễn Văn Đức hiện đang công tác tại Trường Sa đã xin phép đơn vị cho về phép 10 ngày.

Không ngờ tàu vừa rời đảo 2 ngày thì thời tiết chuyển xấu, Thượng úy Nguyễn Văn Đức buộc phải quay về.

Đám cưới không chú rể ở Quảng Trị - Ảnh: Internet

Đám cưới thì đã chuẩn bị xong xuôi, mời đầy đủ bà con họ hàng, không thể hoãn được nên cả nhà đã động viện chị Ly Na tổ chức đám cưới vắng chú rể.

Hôm làm lễ, rất nhiều người rơi nước mắt vì thấy chị Na lẻ bóng trong ngày quan trọng nhất đời người, đồng thời thương anh Đức đang phải vật lộn với sóng gió ngoài khơi xa để bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương.