Xe rước dâu gặp tai nạn ở Quảng Trị, đám cưới không có cô dâu chú rể

Xã hội 29/07/2019 18:06

Sau vụ tai nạn xe rước dâu, đám cưới vẫn tiếp tục được tiến hành tại nhà trai dù không có cô dâu, chú rể.

Mới đây, trên địa bàn xã Gio Phong, huyện Gio Linh xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay (29/7), tại khu vực gần cầu Cao Xá (xã Gio Phong), chiếc xe rước dâu xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến cả 2 xe hư hỏng nặng. 

tai nan xe ruoc dau o quang tri 1
Xe rước dâu gặp tai nạn khiến cô dâu chú rể nhập viện cấp cứu - Ảnh: Vietnamnet
tai nan xe ruoc dau o quang tri 2
Tuy không có cô dâu chú rể nhưng đám cưới vẫn được diễn ra - Ảnh: Vietnamnet

Chiếc xe rước dâu do tài xế Trần Văn Trường (SN 1972) điều khiển, chở chú rể Trần Văn Lâm (trú tại thôn Lan Đình, xã Gio Phong) và cô dâu Lê Thị Hồng Vân (trú tại thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ).

Sau vụ va chạm, cô dâu bị gãy chân, chú rể và tài xế Trường bị thương phải nhập viện điều trị. Hiện cả 3 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên do đám cưới đã được chuẩn bị đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

Cách đây không lâu, tại Quảng Trị cũng có một đám cưới không chú rể khiến nhiều người xôn xao.

Được biết, cô dâu Dương Thị Ly Na (26 tuổi, quê ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và chú rể Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) dự kiến làm đám cưới vào ngày 12 và 13/7.

Để kịp về cưới vợ, Thượng úy Hải quân Nguyễn Văn Đức hiện đang công tác tại Trường Sa đã xin phép đơn vị cho về phép 10 ngày.

Không ngờ tàu vừa rời đảo 2 ngày thì thời tiết chuyển xấu, Thượng úy Nguyễn Văn Đức buộc phải quay về.

dam cuoi khong chu re 1
Đám cưới không chú rể ở Quảng Trị - Ảnh: Internet

Đám cưới thì đã chuẩn bị xong xuôi, mời đầy đủ bà con họ hàng, không thể hoãn được nên cả nhà đã động viện chị Ly Na tổ chức đám cưới vắng chú rể.

Hôm làm lễ, rất nhiều người rơi nước mắt vì thấy chị Na lẻ bóng trong ngày quan trọng nhất đời người, đồng thời thương anh Đức đang phải vật lộn với sóng gió ngoài khơi xa để bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương.

Xe đám cưới gặp nạn, chú rể cùng cô dâu 18 tuổi tử vong tại chỗ

Xe đám cưới gặp nạn, chú rể cùng cô dâu 18 tuổi tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và xe đám cưới đã khiến ít nhất 10 người tử vong, trong đó có cặp đôi trẻ chỉ vừa mới kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn xe rước dâu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản