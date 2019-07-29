Cô dâu Trà Vinh khiến dân tình choáng váng với của hồi môn siêu khủng, tính ‘sương sương’ hơn 1kg vàng

Cô dâu trẻ ở Trà Vinh khiến cộng đồng mạng choáng váng với của hồi môn khủng, tính sơ sơ cũng khoảng 1kg vàng.
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Hôm qua (28/7), ngoài đám cưới của cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang, cư dân mạng còn xôn xao bàn tán về một đám cưới khác tại Trà Vinh. Nguyên nhân khiến cộng đồng mạng chú ý đến cặp đôi không thuộc showbiz này là do của hồi môn khủng, khiến ai nhìn thấy cũng choáng ngợp.
Theo tính toán sơ sơ của cư dân mạng, số vàng cô dâu này nhận được khoảng 1kg. Đây là một con số khủng mà cô dâu nào cũng ao ước có được trong ngày cưới.
“Nếu tính luôn 10 cây vàng miếng thì phải hơn 1kg. Đó là những gì cô dâu ở Tiểu Cần (cô dâu còn một đứa em gái nhé mọi người) cùng chú rể ở Hiệp Mỹ Tây Cầu Ngang có được trong ngày cưới hôm nay (28/7). Đúng là lấy chồng là gánh nặng các ông ạ, tội cho người con gái ấy”, người đăng tải bức ảnh chia sẻ.
Bên cạnh những trang sức bằng vàng đang đeo trên người, cô dâu còn được nhận rất nhiều quà tặng có giá trị từ người thân, trong đó có cả vàng miếng.
Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước số của hồi môn khủng mà cô dâu trẻ này nhận được. Bên cạnh đó, mọi người cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới cưới, hy vọng cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau.
“Đúng là gia đình nhà người ta không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Sau đám cưới cô dâu có thể mở luôn tiệm vàng cũng được”, M.G hài hước bình luận.
“Đám cưới mà được mang gánh nặng siêu to khổng lồ như này thì mình cũng hy sinh. Nhưng mà dù sao đi nữa, cũng chúc cho cô dâu, chú rể hạnh phúc nhé”, một cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới.