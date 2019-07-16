Vụ tai nạn kinh hoàng giữa tàu hỏa và xe đám cưới đã khiến ít nhất 10 người tử vong, trong đó có cặp đôi trẻ chỉ vừa mới kết hôn.

Được biết vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại thị trấn Ullahpara (Bangladesh) vào ngày 15/7 vừa qua. Lúc này chiếc minibus chở 14 người đang trên đường trở về nhà sau đám cưới.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe băng qua đường ray không có rào chắn hay biển cảnh báo mà không hề biết đoàn tàu đang đến. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong. 8 người chết tại chỗ, trong đó có chú rể 22 tuổi và cô dâu 18 tuổi. Hai nạn nhân còn lại tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: DhakaTribune

Theo chia sẻ của đại diện công ty đường sắt trên tờ DhakaTribune, tài xế lái minibus là người có lỗi trong vụ tai nạn này vì băng qua đường ray không quan sát. Bên cạnh đó, người này cho biết công ty đường sắt sẽ không chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ (Việt Nam) cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nam thanh niên sắp làm đám cưới tử vong.

Anh Thái bị xe tông tử vong trước ngày cưới không lâu - Ảnh: Internet

Theo đó, vào rạng sáng ngày 7/7 anh Đào Công Thái (sinh năm 1994, trú tại xã Hoàng Xá) cùng bạn đứng bên lề đường đoạn giáp ranh xã Hoàng Xá và xã Trung Thịnh thì bị chiếc ô tô mang biển số 30F – 432.16 mất lái lao tới húc văng cả hai xuống bãi cỏ ven đường. Vụ tai nạn khiến anh Thái tử vong tại chỗ còn người bạn đi cùng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Thương tâm: Nam thanh niên chết thảm trước ngày cưới vì bị xe tông Nhiều giờ qua, vụ việc nam thanh niên Phú Thọ chết trước đám cưới vì bị xe tông khi đứng ven đường khiến dư luận xôn xao.

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