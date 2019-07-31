Vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị: Cô dâu đang mang thai 6 tháng

Xã hội 31/07/2019 11:40

Sau vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị, cô dâu bị gãy chân phải khi đang mang thai ở tháng thứ 6, còn chú rể cũng bị chấn thương phần mềm.

Liên quan đến vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị gây xôn xao dư luận, hiện cô dâu chú rể trong vụ việc đã được xuất viện về nhà. Thế nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi sau khi trải qua ký ức buồn trong ngày quan trọng nhất đời người.

Chị Lê Thị Hồng Vân (20 tuổi, làm thợ may) không ngờ mình lại về nhà chồng trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Chị yêu anh Lâm 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Đêm đầu tiên sau khi xuất viện, chị Vân không thể ngủ được vì đau và sợ khi nhớ lại vụ tai nạn.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 29/7, chú rể Trần Ngọc Lâm (24 tuổi, trú Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) đón cô dâu Lê Thị Hồng Vân về nhà chồng. Khi xe đi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Gio Phong thì xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều.

tai nan xe ruoc dau 1
Cô dâu bị tai nạn khi đang mang thai ở tháng thứ 6 - Ảnh: VnExpress

Nguyên nhân do chiếc ô tô vượt xe tải nhưng không kịp nên tông vào xe rước dâu khiến xe rước dâu bị quay ngang 180 độ. Hậu quả, cô dâu gãy chân, chú rể cùng tài xế bị thương. Cả 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, chị Vân bị gãy xương chân phải khi đang mang thai tháng thứ 6. May mắn là thai nhi vẫn khỏe mạnh sau cú va chạm. Trong khi chú rể Lâm bị thương ở tay và một số phần mềm.

Do đám cưới đã được chuẩn bị, khách khứa cũng đến đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

Bà Nguyễn Thị Giỏ (56 tuổi, mẹ chú rể) sốc nặng khi nghe tin hai con gặp nạn. Bà chỉ muốn vào bệnh viện chăm sóc con nhưng họ hàng khuyên can, động viên ở nhà để lo nốt đám cưới.

tai nan xe ruoc dau 1
Xe rước dâu gặp tai nạn khiến cô dâu chú rể nhập viện cấp cứu - Ảnh: Vietnamnet

Đứng trên sân khấu cụng ly với khách mà lòng bà Giỏ nóng như lửa đốt. Chỉ đến khi nghe tin hai con bình an, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Được biết, chồng bà Giỏ mất 5 năm trước, bà phải làm nhiều nghề để nuôi 3 người con. Lúc nghe con trai út bảo cưới vợ, bà Giỏ không có tiền, phải vay mượn họ hàng 20 triệu để lo liệu.

Xe rước dâu gặp tai nạn ở Quảng Trị, đám cưới không có cô dâu chú rể

Xe rước dâu gặp tai nạn ở Quảng Trị, đám cưới không có cô dâu chú rể

Sau vụ tai nạn xe rước dâu, đám cưới vẫn tiếp tục được tiến hành tại nhà trai dù không có cô dâu, chú rể.

Xem thêm
Từ khóa:   xe rước dâu gặp tai nạn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản