Sau vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị, cô dâu bị gãy chân phải khi đang mang thai ở tháng thứ 6, còn chú rể cũng bị chấn thương phần mềm.

Liên quan đến vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Trị gây xôn xao dư luận, hiện cô dâu chú rể trong vụ việc đã được xuất viện về nhà. Thế nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi sau khi trải qua ký ức buồn trong ngày quan trọng nhất đời người.

Chị Lê Thị Hồng Vân (20 tuổi, làm thợ may) không ngờ mình lại về nhà chồng trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Chị yêu anh Lâm 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Đêm đầu tiên sau khi xuất viện, chị Vân không thể ngủ được vì đau và sợ khi nhớ lại vụ tai nạn.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 29/7, chú rể Trần Ngọc Lâm (24 tuổi, trú Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) đón cô dâu Lê Thị Hồng Vân về nhà chồng. Khi xe đi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Gio Phong thì xảy ra va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều.

Cô dâu bị tai nạn khi đang mang thai ở tháng thứ 6 - Ảnh: VnExpress

Nguyên nhân do chiếc ô tô vượt xe tải nhưng không kịp nên tông vào xe rước dâu khiến xe rước dâu bị quay ngang 180 độ. Hậu quả, cô dâu gãy chân, chú rể cùng tài xế bị thương. Cả 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, chị Vân bị gãy xương chân phải khi đang mang thai tháng thứ 6. May mắn là thai nhi vẫn khỏe mạnh sau cú va chạm. Trong khi chú rể Lâm bị thương ở tay và một số phần mềm.

Do đám cưới đã được chuẩn bị, khách khứa cũng đến đầy đủ nên khi cô dâu và chú rể gặp nạn, tiệc cưới vẫn được tiến hành tại nhà trai.

Bà Nguyễn Thị Giỏ (56 tuổi, mẹ chú rể) sốc nặng khi nghe tin hai con gặp nạn. Bà chỉ muốn vào bệnh viện chăm sóc con nhưng họ hàng khuyên can, động viên ở nhà để lo nốt đám cưới.

Xe rước dâu gặp tai nạn khiến cô dâu chú rể nhập viện cấp cứu - Ảnh: Vietnamnet

Đứng trên sân khấu cụng ly với khách mà lòng bà Giỏ nóng như lửa đốt. Chỉ đến khi nghe tin hai con bình an, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Được biết, chồng bà Giỏ mất 5 năm trước, bà phải làm nhiều nghề để nuôi 3 người con. Lúc nghe con trai út bảo cưới vợ, bà Giỏ không có tiền, phải vay mượn họ hàng 20 triệu để lo liệu.

Xe rước dâu gặp tai nạn ở Quảng Trị, đám cưới không có cô dâu chú rể Sau vụ tai nạn xe rước dâu, đám cưới vẫn tiếp tục được tiến hành tại nhà trai dù không có cô dâu, chú rể.

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