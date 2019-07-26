Đắng lòng cô dâu mới đang đếm phong bì thì nghe tin chồng sắm vai chú rể ở một đám cưới khác

"Nhục nhã quá mọi người ạ. Em đang ngồi viết đơn ly hôn khi người ta vừa đến thu nốt bát đĩa, rạp cưới ở nhà chồng em. Em và chồng ở ngay gần nhà nhau, cách nhau có cái mương. 2 đứa lớn lên với nhau từ bé, 2 gia đình cũng quý mến nhau, nói chung không có điều tiếng gì cả. Anh ấy bảo em lên thành phố học sửa xe máy rồi về làng mở cửa hàng và làm đám cưới với em.

Câu nói "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra" quả thật rất đúng trong trường hợp dưới đây. Cô dâu trẻ đang đếm phong bì cưới với mẹ chồng thì nhận tin chồng ngoại tình , anh ta còn đang làm đám cưới với người phụ nữ khác. Vụ việc khiến dân mạng sôi sục và nhận về vô vàn ý kiến trái chiều.

Nó bảo em là phải lên thành phố ngay có chút việc. Nó bảo người cầm tiền mà nó đặt đồ mở cửa hàng nghe đồn vỡ nợ biến mất nên nó phải giải quyết luôn. Lý do ấy thì ai mà cản được. Cả nhà lo sốt vó còn không dám gọi điện hỏi tình hình sợ nó buồn lại nghĩ ngợi. Đến đoạn này mới đau này. Em đang ngồi đếm phong bì với mẹ chồng thì con bạn gọi giật đùng đùng lên. Nó bảo bạn của nó vừa đăng ảnh đi đám cưới mà chú rể không ai khác chính là thằng chồng em.

Em chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày ấy. Thế mà người chồng em vẫn nghĩ chịu khó, hiền lành không giai gái gì nó lại cắm cho em quả sừng ngay khi chưa cả lại mặt. Công việc đám cưới xong xuôi, em thì hùng hục dọn dẹp với bố mẹ chồng vì nhà vẫn còn nhiều thứ bừa bộn, họ hàng ở xa cũng chưa về hết.

Em thì không quen với cái bạn nhân chứng kia nên muốn biết thông tin gì đều phải hỏi qua đứa bạn mình. Cảm giác ngồi chờ đợi để nó truyền từng cái ảnh về khổ sở thật. Đầu tiên em tưởng nhìn nhầm hoặc người giống người là chuyện bình thường, ai ngờ lúc sau bạn ấy livestream mà em chết đứng. Đúng thằng chồng em mới cưới 2 ngày thật. Em lồng lộn gọi cho nó không được, em mang ngay ảnh cho bố mẹ chồng xem mà bố em còn loạn cả huyết áp.

Bài đăng của cô dâu mới trên diễn đàn mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng thì nó cũng vác mặt về. Nó thề thốt, giải thích. Nó bảo chẳng may làm con kia chửa mà gia đình lại nặng danh dự. Con bé kia hứa chỉ cần nó đóng tốt vai chú rể thì bố mẹ sẽ cho 1 số tiền về quê và coi như mối quan hệ này không tồn tại. Mà đứa bé trong bụng cô dâu là con của chồng em nhé, chính nó thừa nhận.

Thật em không hiểu nó nghĩ gì nữa, nó tưởng đây là vai diễn, diễn xong nhận cát xê đi về đấy. Mới yêu mà nó đã phản bội em như thế rồi. Còn con nó nữa chứ, kiểu gì sau này vẫn cứ là con nó. Em quyết rồi, không thể sống với người chồng thế này được. Các chị bảo em làm thế này có vội vàng quá không?", lời tâm sự cay đắng của cô gái trẻ mới kết hôn được 2 ngày.

Câu chuyện éo le của cô vợ trẻ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người khuyên cô bỏ gấp anh chàng thiếu chung thủy, người lại cho rằng cô nên tha thứ cho anh vì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

"Chuyện này tưởng xui mà hóa hên đấy chị ạ. Nếu sau này mới phát hiện anh ta lăng nhăng, lúc đó con cái rồi khó bỏ nhau lắm. Bây giờ 'chạy' vẫn còn kịp đấy chị"; "Mới cưới mà anh ta đã thế. Mai mốt vợ đẻ bận rộn xồ xề ra, nỗi lo cơm áo gạo tiền làm tình cảm phai nhạt thì anh ta còn tệ bạc đến mức nào nữa"; "Hôn nhân không phải chuyện đùa, mọi người đừng khuyên người ta bỏ nhau dễ dàng như thế"; "Tùy biểu hiện của anh ta rồi hẵng quyết định bạn ạ"; "Mong bạn suy nghĩ thật kỹ"..., dân mạng bình luận.

Vụ việc vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.