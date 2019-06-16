Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia

Xã hội 16/06/2019 17:49

Cô dâu 62 tuổi đã đầu tư cho cuộc thi rất kỹ, từ chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những đôi giày cao gót cộp mác hoa hậu đến thuê hẳn thợ trang điểm chuyên nghiệp đồng hành cùng mình. 

Chuyện tình lệch tuổi giữa chị Thu Sao (62 tuổi) và anh Hoa Cương (26 tuổi) ở Cao Bằng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt thời gian vừa qua. Kể từ sau đám cưới cổ tích diễn ra vào cuối tháng 9/2018, những thông tin xung quanh cặp vợ chồng hơn kém nhau 36 tuổi vẫn chưa từng hạ nhiệt.

Cách đây ít lâu, dân mạng từng xôn xao trước thông tin cô dâu 62 tuổi mang thai. Đến khi sự việc bị vỡ lở chỉ là "câu like", dân mạng dành nhiều lời lẽ chẳng mấy thiện cảm về cặp vợ chồng lắm chiêu.

Mới đây, ai nấy vô cùng bất ngờ khi chị Thu Sao đăng tải hình ảnh mình đang tham gia một cuộc thi hoa hậu dành cho doanh nhân người Việt tại Bali, Indonesia. Người chồng trẻ cũng theo tháp tùng vợ cực hạnh phúc.

Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia - Ảnh 1
Chị Thu Sao kêu gọi mọi người ủng hộ mình trong cuộc thi hoa hậu doanh nhân tại Indonesia - Ảnh: FBNV
Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia - Ảnh 2
Bộ váy dạ hội lộng lẫy được chị Thu Sao chuẩn bị - Ảnh: FBNV
Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia - Ảnh 3
Chồng trẻ Hoa Cương đồng hành bên vợ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp - Ảnh: FBNV
Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia - Ảnh 4
Anh Hoa Cương selfie cùng cô vợ 'hoa hậu' - Ảnh: FBNV

Chị Thu Sao cho biết, hai vợ chồng đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để chuẩn bị trang phục, make up công phu trước khi sang Bali để tham dự cuộc thi hoa hậu.

Có thể thấy, cô dâu 62 tuổi đã đầu tư cho cuộc thi rất kỹ, từ chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những đôi giày cao gót cộp mác hoa hậu đến thuê hẳn thợ trang điểm chuyên nghiệp đồng hành cùng mình. 

Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia - Ảnh 5
Chị Thu Sao sải bước trên sân khấu cùng nhiều người đẹp khác - Ảnh: FBNV

Sau khi chị Thu Sao cập nhật tình hình trong cuộc thi lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng, đồng thời nhận về vô số ý kiến trái chiều. Người khen chị Thu Sao dù đã 62 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, hết mình để chinh chiến đấu trường sắc đẹp. Số khác lại cho rằng cặp vợ chồng đũa lệch này vẫn luôn không ngớt chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô dâu 62 tuổi tiếp tục phát ngôn sốc: "Xin lỗi vì em đã là mối tình đầu của anh"

Cô dâu 62 tuổi tiếp tục phát ngôn sốc: "Xin lỗi vì em đã là mối tình đầu của anh"

Thời gian gần đây, cô dâu 62 tuổi tự tin hơn với những phát ngôn bạo dạn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu 62 tuổi cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu hoa hậu doanh nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản