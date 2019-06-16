Chồng trẻ tháp tùng cô dâu 62 tuổi đi thi hoa hậu ở Indonesia

Cô dâu 62 tuổi đã đầu tư cho cuộc thi rất kỹ, từ chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những đôi giày cao gót cộp mác hoa hậu đến thuê hẳn thợ trang điểm chuyên nghiệp đồng hành cùng mình.

Chuyện tình lệch tuổi giữa chị Thu Sao (62 tuổi) và anh Hoa Cương (26 tuổi) ở Cao Bằng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt thời gian vừa qua. Kể từ sau đám cưới cổ tích diễn ra vào cuối tháng 9/2018, những thông tin xung quanh cặp vợ chồng hơn kém nhau 36 tuổi vẫn chưa từng hạ nhiệt. Cách đây ít lâu, dân mạng từng xôn xao trước thông tin cô dâu 62 tuổi mang thai. Đến khi sự việc bị vỡ lở chỉ là "câu like", dân mạng dành nhiều lời lẽ chẳng mấy thiện cảm về cặp vợ chồng lắm chiêu.

Mới đây, ai nấy vô cùng bất ngờ khi chị Thu Sao đăng tải hình ảnh mình đang tham gia một cuộc thi hoa hậu dành cho doanh nhân người Việt tại Bali, Indonesia. Người chồng trẻ cũng theo tháp tùng vợ cực hạnh phúc. Chị Thu Sao kêu gọi mọi người ủng hộ mình trong cuộc thi hoa hậu doanh nhân tại Indonesia - Ảnh: FBNV Bộ váy dạ hội lộng lẫy được chị Thu Sao chuẩn bị - Ảnh: FBNV Chồng trẻ Hoa Cương đồng hành bên vợ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp - Ảnh: FBNV Anh Hoa Cương selfie cùng cô vợ 'hoa hậu' - Ảnh: FBNV Chị Thu Sao cho biết, hai vợ chồng đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để chuẩn bị trang phục, make up công phu trước khi sang Bali để tham dự cuộc thi hoa hậu.

Có thể thấy, cô dâu 62 tuổi đã đầu tư cho cuộc thi rất kỹ, từ chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những đôi giày cao gót cộp mác hoa hậu đến thuê hẳn thợ trang điểm chuyên nghiệp đồng hành cùng mình. Chị Thu Sao sải bước trên sân khấu cùng nhiều người đẹp khác - Ảnh: FBNV Sau khi chị Thu Sao cập nhật tình hình trong cuộc thi lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng, đồng thời nhận về vô số ý kiến trái chiều. Người khen chị Thu Sao dù đã 62 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, hết mình để chinh chiến đấu trường sắc đẹp. Số khác lại cho rằng cặp vợ chồng đũa lệch này vẫn luôn không ngớt chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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