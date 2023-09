Sáng nay (19/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) về tội Cố ý gây thương tích. Nhên đã chém vợ cũ là chị Cao Thị La (34 tuổi, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) và nhiều người khác bị thương trong tiệc cưới hôm 14/5.

Tại cơ quan công an, Nhên khai động cơ gây án là do mâu thuẫn với vợ cũ về chuyện tiền cấp dưỡng nuôi con.