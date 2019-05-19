Tại cơ quan công an, Nhên khai động cơ gây án là do mâu thuẫn với vợ cũ về chuyện tiền cấp dưỡng nuôi con.

Sáng nay (19/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) về tội Cố ý gây thương tích. Nhên đã chém vợ cũ là chị Cao Thị La (34 tuổi, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) và nhiều người khác bị thương trong tiệc cưới hôm 14/5.

Khoảng hơn một tháng trước, chị La từng làm đơn gửi Công an xã Thạnh Thới An về việc Nhên dọa giết cha chị là ông Cao Văn Lành. Nhên còn gọi điện hăm dọa sẽ xẻo tai anh Thái Anh Kiệt (chồng sắp cưới của chị La).

Theo chính quyền địa phương, Nhên là thành phần bất hảo, thường xuyên gây chuyện với hàng xóm láng giềng. Đối tượng từng ném đá gây thương tích cho người khác nên bị xử phạt hành chính.

Chân dung nghi can Sơn Út Nhên - Ảnh: Zing

Hơn 10 năm trước, chị La và Nhên làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó cả hai vào TP.HCM làm ăn. Tuy nhiên Nhên không chăm chỉ, hay nhậu nhẹt và bài bạc khiến chị La chán nản.

Ngay cả khi chị La mang thai, Nhên vẫn uống rượu và đánh đập vợ. Sau khi con gái chào đời thì mâu thuẫn càng lớn nên cả hai ly thân.

Đầu năm 2017, TAND huyện Trần Đề không công nhận hai người là vợ chồng. Nhên được quyền nuôi con và chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng tối thiểu 600.000 đồng mỗi tháng.

Vài tháng nay, Nhên không chịu nhận tiền cấp dưỡng, thậm chí dọa giết con gái 9 tuổi nếu bà nội bé dám nhận tiền của chị La.

Chị La cho rằng hành vi của Nhên là cố ý giết người - Ảnh: Internet

Đầu năm 2019, chị La quyết định tái hôn. Tối 14/5, cả hai đang tổ chức tiệc ở nhà cô dâu thì Nhên xuất hiện. Anh ta lớn tiếng mắng chửi vợ cũ nên được người quen can ngăn đưa về nhà.

Hơn một tiếng sau, Nhên vác dao tới tiệc cưới, đuổi chém chị La 3 nhát vào vai. Lúc này, cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu. Anh Cao Văn Liền (em chị La) và ông Liêu Sen (hàng xóm đến dự tiệc) cũng bị nghi can chém trọng thương.

Nhận tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt, khống chế Nhên đưa về trụ sở. Người dân đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên ông Hòa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Chị La cùng hai người còn lại đang dần hồi phục.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.