Bị con chồng bắt quả tang cùng trai lạ vào nhà nghỉ, mẹ kế phân trần 'vào bàn chuyện làm ăn'

Ngoại tình bị bắt gặp trong nhà nghỉ, mẹ kế giải thích vào đó để bàn chuyện làm ăn. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao với đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với bác họ thì mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ kế nghi ngoại tình bị bắt gặp trong nhà nghỉ.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip do chính người con chồng ghi lại. Trước đó, cô gái biết mẹ kế có mối quan hệ bất chính với người khác nhưng vẫn im lặng. Gần đây, cô phát hiện mẹ kế vào nhà nghỉ với người được cho là nhân tình nên đã đến tận nơi để làm rõ.

Khi bị con chồng chất vấn, người mẹ kế giải thích vào nhà nghỉ để cùng đối tác bàn chuyện hàng cám, vịt gà, không dám gặp bên ngoài vì sợ bị dị nghị.

Ngoại tình bị bắt gặp, người mẹ kế giải thích vào nhà nghỉ để bàn chuyện làm ăn - Ảnh cắt từ clip

Lời giải thích của người mẹ kế khiến cô con gái càng bức xúc hơn vì trong khi bố mình đang vất vả ngoài chòi vịt thì mẹ kế lại cùng người khác bàn chuyện làm ăn trong nhà nghỉ. Tuy nhiên, cô vẫn lễ phép gọi dì xưng con. Sau khi người mẹ kế rời đi, cô gái ngồi lại chờ người đàn ông trốn trong phòng. Theo thông tin từ Helino, người nhà đã nhiều lần bắt gặp người phụ nữ này ngoại tình nhưng vì giữ thể diện cho gia đình nên họ đành “nhắm mắt làm ngơ”.

Mặc dù không rõ kết cục ra sao nhưng vụ việc trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi của người phụ nữ này khi đã có gia đình mà còn vào nhà nghỉ với đàn ông. Đồng thời, mọi người cũng hết lời khen ngợi thái độ của cô con gái, mặc dù tức giận nhưng vẫn giữ được sự lễ phép với mẹ kế.

“Có gia đình rồi mà vẫn còn vào nhà nghỉ gặp đối tác bàn việc. May là gặp cô con gái lễ phép nếu không thì đẹp mặt rồi”, L.K bình luận.

“Tội nghiệp ông chồng, ở nhà lo làm lụng trong khi vợ thì đi với người khác. Chỉ mong sau lần này, người vợ sẽ biết an phận, chăm lo cho gia đình”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Bắt quả tang vợ ngoại tình với bác họ, chồng không đánh đập chỉ hỏi: 'Vợ không thương 2 con à?' Bắt gặp vợ ngoại tình với bác họ ngay tại giường nhưng người chồng không hề mắng chửi, đánh đập mà chỉ hỏi "vợ không thương hai con à?" khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-con-chong-bat-qua-tang-cung-trai-la-vao-nha-nghi-me-ke-phan-tran-vao-ban-chuyen-lam-an-330515.html