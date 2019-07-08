Bị con chồng bắt quả tang cùng trai lạ vào nhà nghỉ, mẹ kế phân trần 'vào bàn chuyện làm ăn'

Xã hội 08/07/2019 15:36

Ngoại tình bị bắt gặp trong nhà nghỉ, mẹ kế giải thích vào đó để bàn chuyện làm ăn. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao với đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với bác họ thì mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ kế nghi ngoại tình bị bắt gặp trong nhà nghỉ.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip do chính người con chồng ghi lại. Trước đó, cô gái biết mẹ kế có mối quan hệ bất chính với người khác nhưng vẫn im lặng. Gần đây, cô phát hiện mẹ kế vào nhà nghỉ với người được cho là nhân tình nên đã đến tận nơi để làm rõ.

Khi bị con chồng chất vấn, người mẹ kế giải thích vào nhà nghỉ để cùng đối tác bàn chuyện hàng cám, vịt gà, không dám gặp bên ngoài vì sợ bị dị nghị.

ngoai tinh bi bat gap 1
Ngoại tình bị bắt gặp, người mẹ kế giải thích vào nhà nghỉ để bàn chuyện làm ăn - Ảnh cắt từ clip

Lời giải thích của người mẹ kế khiến cô con gái càng bức xúc hơn vì trong khi bố mình đang vất vả ngoài chòi vịt thì mẹ kế lại cùng người khác bàn chuyện làm ăn trong nhà nghỉ. Tuy nhiên, cô vẫn lễ phép gọi dì xưng con. Sau khi người mẹ kế rời đi, cô gái ngồi lại chờ người đàn ông trốn trong phòng. Theo thông tin từ Helino, người nhà đã nhiều lần bắt gặp người phụ nữ này ngoại tình nhưng vì giữ thể diện cho gia đình nên họ đành “nhắm mắt làm ngơ”.

Mặc dù không rõ kết cục ra sao nhưng vụ việc trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi của người phụ nữ này khi đã có gia đình mà còn vào nhà nghỉ với đàn ông. Đồng thời, mọi người cũng hết lời khen ngợi thái độ của cô con gái, mặc dù tức giận nhưng vẫn giữ được sự lễ phép với mẹ kế.

“Có gia đình rồi mà vẫn còn vào nhà nghỉ gặp đối tác bàn việc. May là gặp cô con gái lễ phép nếu không thì đẹp mặt rồi”, L.K bình luận.

“Tội nghiệp ông chồng, ở nhà lo làm lụng trong khi vợ thì đi với người khác. Chỉ mong sau lần này, người vợ sẽ biết an phận, chăm lo cho gia đình”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Bắt quả tang vợ ngoại tình với bác họ, chồng không đánh đập chỉ hỏi: 'Vợ không thương 2 con à?'

Bắt quả tang vợ ngoại tình với bác họ, chồng không đánh đập chỉ hỏi: 'Vợ không thương 2 con à?'

Bắt gặp vợ ngoại tình với bác họ ngay tại giường nhưng người chồng không hề mắng chửi, đánh đập mà chỉ hỏi "vợ không thương hai con à?" khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội bắt quả tang ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản