Bắt gặp vợ ngoại tình với bác họ ngay tại giường nhưng người chồng không hề mắng chửi, đánh đập mà chỉ hỏi "vợ không thương hai con à?" khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình. Điều đáng nói ở đây là người vợ được cho là có quan hệ bất chính với chính bác họ của chồng. Theo thông tin trên các trang mạng xã hội, sự việc trên xảy ra tại thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).

Theo đó, người chồng và gia đình đã phát hiện mối quan hệ bất chính này nên đã đến tận nơi bắt gian. Khi mọi người đến nơi, cả hai đang ở trên giường, nghe tiếng gọi mới vội vàng mở cửa. Ban đầu, người bác họ còn chối cãi nhưng sau đó đã thừa nhận lỗi lầm của mình.

Trong khi đó, người vợ chỉ kịp khoác vội chiếc áo chống nắng và trốn tránh gia đình chồng. Trong lúc mẹ của anh chồng bị "cắm sừng" yêu cầu mọi người bình tĩnh, gọi công an thì người chồng lại ngậm ngùi hỏi vợ: "Vợ không thương hai con à?".

Bắt gặp vợ ngoại tình với bác họ, người chồng còn gọi 'vợ ơi' - Ảnh cắt từ clip

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh những người bức xúc trước hành vi đáng xấu hổ của người vợ và bác họ thì có không ít người cảm thấy thương cảm cho anh chồng. Nhiều người cho rằng anh phải rất yêu vợ và gia đình mình mới thốt lên được câu nói như vậy.

"Tội nghiệp ông chồng, chắc thương vợ lắm nhưng lại gặp phải người đàn bà hư hỏng", K.L bức xúc.

"Không hiểu sao có chồng, con rồi mà còn đi ngoại tình. Đã vậy còn cặp với bác họ mới sốc, thật không thể hiểu nổi người phụ nữ này", một cư dân mạng bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận sôi nổi.

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