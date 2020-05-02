Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến bu cắn khắp người

Xã hội 02/05/2020 03:54

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, người dân lập tức đưa bé gái này đến trạm y tế thăm khám, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Tối 1/5, tại xã Trường Tây (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân xã Trường Tây nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở trong khu nghĩa địa nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, nặng khoảng hơn 3 kg, bị kiến bu cắn sưng tấy người. Mọi người nhanh chóng đưa bé gái này vào nhà, tắm rửa rồi đưa bé đến Trạm Y tế xã Trường Tây để nhân viên y tế chăm sóc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

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Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kiến bu cắn khắp người khiến ai nấy xót xa - Ảnh: FB

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Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn - Ảnh: FB

Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp em bé bị bỏ rơi khiến nhiều người đau xót. Khoảng 20 giờ ngày 13/4, người dân Tòa Thánh thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn màu trắng bị bỏ tại nền gạch khuôn viên.

Nhận tin báo, Đội cứu nạn giao thông tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe và báo với chính quyền địa phương.

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Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong Tòa Thánh Tây Ninh - Ảnh: Internet

Trước đó, tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 11 giờ ngày 15/3, Thầy Thích Diệu An (Trụ trì chùa Sùng Quang, xã Bình Nguyên) đang quét dọn sân trong khuôn chùa thì nghe tiếng trẻ con khóc ở dưới chân tượng Quan Âm.

Bé trai được đặt trong túi cùng mấy bộ quần áo trẻ em, bình sữa, bỉm và một lá thư. Nội dung bức thư ghi: "Bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp".

Sau khi phát hiện vụ việc, phía nhà chùa đã báo cáo chính quyền địa phương. Qua thăm khám sơ bộ, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không dị tật, cân nặng khoảng 8 kg, ăn ngủ tốt, không quấy khóc.

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Sau khi một người phụ nữ rời đi, người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong nhà nghỉ. Khi được phát hiện, bé gái còn chưa rụng rốn.

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