Nghe tiếng khóc bên vệ đường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Hiện cơ quan chức năng đã đăng thông báo tìm người thân cho bé.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết hiện Trạm y tế phường Thắng Lợi, TP. Pleiku đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 23 giờ tối 15/4, một số người dân đang lưu thông trên khu vực đường Hàm Nghi, phường Thắng Lợi thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một bé trai nằm trong lớp vải bị bỏ rơi bên đường.

Bé trai bị bỏ rơi bên lề đường được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa bé đến Trạm Y tế phường Thắng Lợi để chăm sóc đồng thời cũng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé trai nặng 3kg.

Được biết, hiện bé trai có sức khỏe bình thường, uống sữa tốt. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật đồng thời tìm người thân cho đứa trẻ bị bỏ rơi.

Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại Tây Ninh

Trước đó, người dân tại Tây Ninh cũng vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 13/4, người dân phát hiện bé trai trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài nên trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh đã nhanh chóng cử người đến và đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe. Khi được phát hiện, bé trai vẫn chưa rụng rốn. Bên cạnh bé còn có một mảnh giấy có nội dung: “Chuột con sinh ngày 10/4/2020”.

Bé trai tên Chuột con bị bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra sức khỏe, bé được vợ chồng anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh chăm sóc.

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