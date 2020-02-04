Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm bức thư của người mẹ

Xã hội 04/02/2020 09:16

Khuya 1/2, các sư cô trong chùa An Hội phát hiện một bé gái bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm một bức thư nhờ nuôi.

Mới đây, ông Trần Mai Sơn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm tại chùa An Hội, thôn 6.

Cụ thể, theo thông tin trên Tổ Quốc, khuya 1/2, sư cô trong chùa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm một số vật dụng và một bức thư với nội dung: “Tôi không có khả năng nuôi con, xin nhờ chùa nuôi giúp. Con tôi được 3 ngày tuổi”.

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Sư cô phát hiện bé gái bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm bức thư nhờ nuôi - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt đưa bé đi thăm khám. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé sơ sinh có cân nặng 3kg, khoảng 3 ngày tuổi, sức khỏe tốt. Hiện bé vẫn đang được các sư cô trong chùa chăm sóc. Cơ quan chức năng đã ra thông báo tìm người thân của bé gái. 

Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân vào mùng 5 Tết

Trước đó, vào sáng 29/1 (tức mùng 5 Tết) , ông Trần Hữu Dục (sinh năm 1968, trú số nhà 79, đường Lê Lai, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) mở cửa nhà cũng là trụ sở công ty thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa màu đen.

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Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân vào mùng 5 Tết may mắn được phát hiện kịp thời - Ảnh: Internet

Trong giỏ còn có một chiếc quần dài, một chiếc khăn bông và một áo hoa màu hồng. Ngay sau đó, ông Dục đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa bé đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé gái nặng 3,4kg và đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà dân vào mùng 5 Tết: Sức khỏe yếu ớt

Bé gái bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà dân vào mùng 5 Tết: Sức khỏe yếu ớt

Sáng sớm mùng 5 Tết, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong giỏ nhựa ngay trước cổng công ty tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

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