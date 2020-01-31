Bé gái bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà dân vào mùng 5 Tết: Sức khỏe yếu ớt

Xã hội 31/01/2020 11:18

Sáng sớm mùng 5 Tết, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong giỏ nhựa ngay trước cổng công ty tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Mới đây, UBND thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đã phát thông báo tìm cha mẹ ruột, người thân cho bé gái bị bỏ rơi vào sáng mùng 5 Tết.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, vào sáng 29/1 (tức mùng 5 Tết), ông Trần Hữu Dục (sinh năm 1968, trú số nhà 79, đường Lê Lai, thị trấn Kông Chro) mở cửa nhà cũng là trụ sở công ty thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa màu đen. Trong giỏ còn có một chiếc quần dài, một chiếc khăn bông và một áo hoa màu hồng.

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Người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi vào sáng mùng 5 Tết - Ảnh: Trí thức trẻ

Sau khi phát hiện bé gái, ông Dục đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng thị trấn Kông Chro đã đưa bé về Trung tâm y tế huyện để chăm sóc. Cũng theo nguồn tin trên, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé gái nặng 3,4kg và đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Hiện cơ quan chức năng đã ra thông báo để tìm bố mẹ đẻ hoặc người thân của bé gái.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa gia đình hiếm muộn

Trước đó, vào ngày 12/1, người dân cũng phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà cặp vợ chồng hiếm muộn tại Hà Tĩnh cùng bức tâm thư. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút, người dân địa phương phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Trần Minh Tài (sinh năm 1976, trú thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

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Bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa gia đình hiếm muộn - Ảnh: Internet

Được biết bé trai bị bỏ rơi khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4kg, sức khỏe bình thường. Khi được phát hiện, bên cạnh bé còn có một bức thư do người mẹ để lại. Trong thư, người mẹ cho biết vì hoàn cảnh nên không thể chăm sóc con. Chị hy vọng con mình sẽ gặp được người yêu thương, nuôi dưỡng.

Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

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