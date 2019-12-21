Mới đây, người dân ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại nhà nghỉ. Bên cạnh còn có bức tâm thư do mẹ bé để lại.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc kiểm tra nhà nghỉ, chị Nguyễn Thị Hòa (chủ nhà nghỉ Phúc An, ngụ thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Cụ thể vào khoảng 18 giờ 45 phút hôm qua (20/12) chị Hòa phát hiện 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại nhà nghỉ của gia đình. Khi kiểm tra, chị còn nhìn thấy bên cạnh bé còn có một túi đựng quần áo, bỉm, giấy vệ sinh và một bức tâm thư.

Bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Trong thư người mẹ viết: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ sinh con không đủ điều kiện để nuôi con, mong con thông cảm cho mẹ, mong con thông cảm cho mẹ. Mẹ bỏ con lại nhờ chị nhà nghỉ Phúc An nuôi con hoặc chị tìm ai đó nuôi cháu giúp em. Mong con được nên người. Mẹ ngàn lần xin lỗi, mong con có một cuộc sống với mẹ mới vui vẻ hạnh phúc, yêu thương con”.

Người mẹ để lại bỉm, quần áo và bức tâm thư nhờ chủ nhà nghỉ chăm sóc con hoặc tìm cho bé một gia đình mới - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa bé đến Trạm y tế xã để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc mẹ bỏ rơi con tại nhà nghỉ. Bé trai nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã.

Cũng theo ông Hoa, nếu sau một tuần không người thân nào đến nhận, chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ cho con nuôi theo quy định của pháp luật.

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