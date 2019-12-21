Bé trai 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức tâm thư: ‘Mong con được nên người, mẹ ngàn lần xin lỗi con’

Xã hội 21/12/2019 15:13

Mới đây, người dân ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại nhà nghỉ. Bên cạnh còn có bức tâm thư do mẹ bé để lại.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc kiểm tra nhà nghỉ, chị Nguyễn Thị Hòa (chủ nhà nghỉ Phúc An, ngụ thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Cụ thể vào khoảng 18 giờ 45 phút hôm qua (20/12) chị Hòa phát hiện 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại nhà nghỉ của gia đình. Khi kiểm tra, chị còn nhìn thấy bên cạnh bé còn có một túi đựng quần áo, bỉm, giấy vệ sinh và một bức tâm thư.

be trai bi bo roi 1
Bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Trong thư người mẹ viết: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ sinh con không đủ điều kiện để nuôi con, mong con thông cảm cho mẹ, mong con thông cảm cho mẹ. Mẹ bỏ con lại nhờ chị nhà nghỉ Phúc An nuôi con hoặc chị tìm ai đó nuôi cháu giúp em. Mong con được nên người. Mẹ ngàn lần xin lỗi, mong con có một cuộc sống với mẹ mới vui vẻ hạnh phúc, yêu thương con”.

be trai bi bo roi 2

be trai bi bo roi 3
Người mẹ để lại bỉm, quần áo và bức tâm thư nhờ chủ nhà nghỉ chăm sóc con hoặc tìm cho bé một gia đình mới - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa bé đến Trạm y tế xã để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc mẹ bỏ rơi con tại nhà nghỉ. Bé trai nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã.

Cũng theo ông Hoa, nếu sau một tuần không người thân nào đến nhận, chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ cho con nuôi theo quy định của pháp luật.

Nam Định: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang

Nam Định: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang

Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang nên báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đã được một gia đình nhận nuôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh mẹ bỏ rơi con trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản