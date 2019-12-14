Em bé bị mẹ bỏ rơi ngoài đường giữa thời tiết lạnh giá

Xã hội 14/12/2019 11:54

Em bé bị bỏ rơi được đặt trong thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, bỉm, đi kèm là một bức thư ngắn của người mẹ nói rằng không thể nuôi được con.

Mới đây, người dân xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội phát hiện một em bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. 

"Chẳng phải lòng mẹ vốn là nơi ấm áp nhất đó ư?... Em bé bị bỏ lại ven đường Châu Mai thuộc xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, đặt gọn gàng bên trong thùng carton, được quấn khăn mũ nón và gài bên sườn vài tấm bỉm. Hi vọng con có một mái ấm mới thật đủ đầy và hạnh phúc! Chúc bình an em bé!", dòng chia sẻ đi kèm một vài hình ảnh về em bé.

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Em bé bị bỏ rơi giữa thời tiết giá lạnh - Ảnh: FB

Được biết, em bé bụ bẫm được đặt trong thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, bỉm. Trong thùng giấy đặt con, người mẹ cũng để lại một bức thư ngắn nói rằng không thể nuôi được con, tuy nhiên không có thông tin về tên và ngày sinh của bé. 

"Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin chăm sóc và nuôi dưỡng cháu giúp tôi", bức thư viết.

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Bức thư trong thùng carton - Ảnh: FB

Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng tỏ ra thương cảm cho em bé nhỏ xíu bị mẹ bỏ rơi ngoài đường trong thời tiết giá lạnh. 

"Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi đó của người mẹ để lại. Không có tên con, không có ngày tháng, năm sinh gì cả. Người ta chỉ có thể phỏng đoán lấy một ngày rồi lấy nó làm sinh nhật của bé thôi"; "Thương em quá! May mà được phát hiện kịp thời, nếu không với thời tiết lạnh giá này không biết chuyện đáng tiếc nào sẽ xảy ra nữa"; "Hy vọng em có một mái ấm"; "Thật lòng hi vọng rằng em bé sẽ gặp được những người tốt"; "Sao có thể bỏ rơi con thế này chứ"..., dân mạng bình luận. 

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