Bé gái 2 ngày tuổi bị mẹ trẻ bỏ xuống hố phân ở Kon Tum: Toàn thân dơ bẩn, kiến cắn khắp người khi được cứu

Xã hội 14/12/2019 06:58

Vì bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, bé gái bị bỏ rơi khi mới được 2 ngày tuổi. Lúc được phát hiện, toàn thân bé dính đầy chất bẩn, kiến cắn khắp người.

Mới đây, trao đổi với báo chí, bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận vừa tiếp nhận một bé gái bị bỏ rơi dưới hố phân vào chiều tối ngày 12/12 vừa qua.

Theo thông tin trên Tổ quốc, bé gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhiễm lạnh, toàn thân dơ bẩn, kiến cắn rất nhiều. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng. Sau khi được các bác sĩ tận tình giúp đỡ, bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên dịch dạ dày của bé còn máu nhiều, chưa ăn được và phải nuôi qua đường tĩnh mạch, thở oxy, nằm trong lồng kính.

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Hố phân nơi người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, bé gái nặng khoảng 2,5kg. Từ lúc được đưa vào bệnh viện đến nay không có người thân nào đến thăm hay nhận lại bé.

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Hiện tại bé gái đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, chị Y.N (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu) sau quá trình tìm hiểu, hẹn hò thì có bầu với bạn trai. Sau khi sinh con được 2 ngày thì cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Vì tuổi còn trẻ, suy nghĩ còn non nớt nên ngày 12/12 Y.N đã ném con xuống hố phân sâu 2m. May mắn người dân địa phương đã phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân lên và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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