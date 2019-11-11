Nghe tiếng khóc, các ni sư trong chùa ra kiểm tra thì phát hiện một em bé bị bỏ rơi kèm bức thư tay nhờ nhà chùa chăm sóc giùm.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh, trụ trì chùa Thanh Lương, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) xác nhận nhà chùa vừa mới phát hiện một em bé bị bỏ rơi.

Cụ thể vào buổi trưa ngày 7/11, một vị ni sư đi đến khu vực thờ Tam bảo của chùa thì nghe tiếng trẻ em khóc. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một cháu bé sơ sinh được quấn khăn.

Em bé bị bỏ rơi tại chùa cùng bức thư tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh bé, các ni sư còn phát hiện một bức thư do người nhà để lại. Trong thư người này viết: “Bé sanh ngày 1/11/2019. Con không có điều kiện nuôi dưỡng nay nhờ các sư nuôi dưỡng bé giúp con”.

Người mẹ nhờ nhà chùa nuôi dưỡng con giúp vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhà chùa đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, khi hay tin chùa nhặt được trẻ bị bỏ rơi, không ít phật tử đã bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi bé.

Theo thông tin ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh chia sẻ trên Tiền Phong, vì hiện tại bé còn quá nhỏ nên nhà chùa đã nhờ một phật tử chăm sóc. Nếu sau thời gian thông báo, người thân vẫn không đến nhận lại thì nhà chùa sẽ tiếp tục nhận nuôi bé.

Cách đây không lâu tại chùa Lương Địch (xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể vào tối 26/10, người dân phát hiện bé gái chỉ khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh, một hộp sữa kèm bức thư tay.

Bé gái 3 ngày tuổi được phát hiện tại Hải Phòng - Ảnh: Internet

Trong thư, người mẹ bỏ rơi con cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi bé, xin sư thầy giữ đứa trẻ lại chùa.

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